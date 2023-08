Incendies de forêt à Hawaï: les sirènes d’urgence ne se sont pas déclenchées avant l’incendie alors que le nombre de morts de 55 devrait augmenter | Nouvelles américaines

Les résidents hawaïens n’ont entendu aucun avertissement d’urgence avant les incendies de forêt meurtriers de cette semaine.

Les registres officiels montrent HawaiiLes sirènes d’urgence – qui font partie du plus grand système de sécurité publique en plein air au monde – ne se sont pas déclenchées mardi avant l’incendie dévastateur dans la ville historique de Lahaina sur l’île de Maui.

Les survivants ont déclaré n’avoir entendu aucune des 400 sirènes à travers l’île, n’ayant pris conscience des incendies que lorsqu’ils ont vu des flammes ou entendu des explosions.

Le nombre de morts, qui s’élève désormais à 55, devrait augmenter car les secouristes n’ont pas encore fouillé l’intérieur des bâtiments. Environ 1 000 personnes sont également portées disparues.

Image:

Une vue aérienne d’un incendie de forêt à Kihei, Maui





Le porte-parole de l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï, Adam Weintraub, a déclaré que l’organisation s’appuyait sur les alertes par téléphone portable, télévision et radio.

Mais ces moyens de communication peuvent avoir été entravés par des pannes.

Image:

Une carte montrant l’emplacement de Maui





Les incendies de forêt à Maui sont la catastrophe naturelle la plus meurtrière d’Hawaï depuis six décennies et l’incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis le Camp Fire de 2018 en Californie, qui a tué au moins 85 personnes et détruit la ville de Paradise.

Alimentés par des conditions sèches et des vents violents, les plus de 1 000 bâtiments ont été rasés.

2:00

Incendies à Hawaï : que sait-on jusqu’à présent ?



« Nous attendons que la FEMA aide à cette recherche (à l’intérieur des bâtiments), car ils sont équipés pour gérer les conditions de matières dangereuses des bâtiments qui ont été incendiés », a déclaré le maire de Maui, Richard T Bissen Jr, au réseau partenaire américain de Sky News, NBC News. .

Des chiens cadavres de Californie et de Washington aident à la récupération au milieu des bâtiments calcinés.

Interrogé pour savoir si le système d’alerte de l’île avait suffisamment fonctionné, le maire a déclaré qu’il s’agissait d’une « situation impossible ».

Image:

Lahaina après les incendies de forêt





Image:

Épave des incendies Pic: AP





« Tout s’est passé si vite. Je ne peux pas dire si les sirènes ont retenti ou non, mais je sais que les incendies se sont déclenchés si rapidement et qu’ils se sont propagés si vite », a-t-il déclaré.

Les habitants de Lahaina ont été autorisés à rentrer chez eux aujourd’hui après l’évacuation précédente, mais le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a déclaré: « Ils verront la destruction comme ils n’en ont jamais vu de leur vie ».

D’autres personnes s’inquiétaient de plus en plus de la disparition d’êtres chers.

Kimberly Buen, de Palmdale, en Californie, a déclaré qu’elle ne pouvait pas joindre son père, Maurice « Shadow » Buen, un pêcheur sportif à la retraite de 79 ans qui ne voit ni ne marche bien.

Image:

Une vue aérienne d’un incendie de forêt à Kihei, Maui





Son père a deux amis qui le conduisent à la pharmacie et l’aident à lire son courrier, dit-elle, mais aucun ne peut retourner à Lahaina, où vit son père.

« Il n’a aucune issue », a déclaré Mme Buen.

« J’ai vérifié toutes les listes, tous les réseaux sociaux et suivi toutes les personnes dans les refuges. J’ai déjà appelé la Croix-Rouge. Et je ne sais pas quoi faire d’autre. »

La cause des incendies reste inconnue.