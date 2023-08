Incendies de forêt à Hawaï: le grand-père «aimé de beaucoup» a été l’un des premiers à être identifié après l’incendie de Maui | Nouvelles américaines

Alors que la recherche des centaines de personnes disparues à Maui se poursuit, certaines de celles qui ont perdu la vie dans les incendies de forêt meurtriers commencent lentement à être identifiées, confirmant les pires craintes de leurs familles.

L’une des premières personnes à avoir été officiellement identifiée parmi les morts est Buddy L Jantoc, a déclaré sa petite-fille.

Keshia Alaka’i a déclaré à Sky News qu’elle « s’était effondrée » lorsque la police locale l’a appelée samedi pour confirmer que la dépouille de M. Jantoc avait été retrouvée, à la suite d’incendies de forêt meurtriers qui ont balayé l’île en Hawaii mardi.

« Il m’appelait chaque fois qu’il y avait une tempête tropicale ou de fortes pluies », a-t-elle déclaré. « Quand je n’ai pas entendu parler de lui, j’ai su que quelque chose n’allait pas. »

Image:

M. Jantoc vivait dans une maison de retraite





M. Jantoc, 79 ans, vivait dans la maison de retraite Hale Mahaolu à Lahaina, mais Mme Alaka’i a déclaré qu’elle n’avait rien entendu pour savoir s’il y avait un plan d’évacuation ou non lorsque les incendies ont éclaté.

M. Jantoc a choisi Lahaina pour être « sa maison pour toujours », a-t-elle dit, et y a vécu pendant plus de 30 ans.

C’était un musicien bien connu dans la région, se produisant dans les bars, les hôtels et les centres commerciaux locaux.

« Outre sa famille, son autre amour était la musique », a déclaré Mme Alaka’i. « La musique était sa vie. Il jouait de tous les instruments. Sa maison ressemblait à un magasin de musique. Il n’avait pas vraiment de canapé, juste des guitares.

« La musique hawaïenne était sa préférée. Nous dansions tous le hula et il chantait. »

En savoir plus:

Le gouverneur avertit que des dizaines d’autres pourraient être morts

Oprah Winfrey et l’équipe de tournage se sont détournés du refuge d’Hawaï

Des plans dramatiques avant et après montrent l’impact de l’incendie

Image:

Des maisons et des véhicules détruits sont vus dans un quartier. Photo : AP Photo/Rick Bowmer





« Il était aimé de beaucoup », a-t-elle ajouté. « Mon papa a toujours été la lumière de la fête, gentil, généreux, n’a jamais rien dit de méchant, il a toujours été positif. »

Mme Alaka’i a déclaré qu’elle ne savait pas dans quel état se trouvait le corps de son grand-père, mais elle prévoyait de demander aux autorités de déplacer sa dépouille à Honolulu où elle vit afin que sa famille puisse pleurer sa perte.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:52

La chaleur de l’incendie était si intense qu’elle a fait éclater des pneus de voiture, a déclaré un évacué à Sky News



« Ça fait mal », dit-elle. « La plus grande frustration est qu’il n’y a eu aucun avertissement, aucune sirène… Je suis brisé, épuisé et frustré. »

Sky News a contacté le département de police de Maui et la maison de retraite Hale Mahaolu pour obtenir des commentaires.