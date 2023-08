Les incendies de forêt catastrophiques à Hawaï ont été déclenchés par un « scénario du pire » et font partie d’une augmentation mondiale des incendies extrêmes, selon les experts.

Les flammes désastreuses sur l’île de Maui ont coûté la vie à plus de 50 personnes et détruit des pans entiers de paysages hautement inflammables.

On l’appelle la « plus grande catastrophe naturelle » de l’histoire de l’État américain et on se demande naturellement pourquoi ces incendies sont aussi graves qu’ils le sont – et pourquoi le nombre de morts est si élevé.

Sky News s’est entretenu avec deux experts des incendies de forêt concernant les facteurs contribuant aux conditions de la poudrière qui se sont enflammées Hawaii et ce que cette catastrophe signifie pour la vie sur Terre à l’avenir.

« Paysage hautement inflammable »

Le risque d’incendie prévu à Hawaï avant le déclenchement des incendies de forêt était « très, très élevé », a déclaré à Sky News le professeur Stefan Doerr, directeur du Center for Wildfire Research de l’Université de Swansea.

Une grande partie du paysage est maintenant couverte d' »espèces d’herbes hautement inflammables » car les gens se sont éloignés de l’agriculture.

Cela fait partie d’une tendance à l’évolution de l’utilisation des terres qui s’est produite au fil des décennies, a-t-il déclaré.

« Cela a contribué à un paysage plus inflammable », ajoute-t-il, en le comparant à l’environnement de savane en Afrique où les incendies de forêt sont courants.

Des quartiers entiers ont été détruits par les incendies qui ont balayé Lahaina.



‘Pire scénario’

Les deux experts ont souligné une combinaison de facteurs impliqués dans les incendies de forêt à Hawaï, plutôt qu’une cause globale.

M. Doerr a décrit certains des facteurs, notamment les vents forts, le temps chaud et sec prolongé, les incendies dans plusieurs zones, le large « front d’attaque » alors que les incendies de forêt balayent la végétation et le fait que tant de bâtiments sont construits à partir de matériaux inflammables. , comme le bois.

« C’est le pire scénario qui se concrétise », a-t-il déclaré.

Le changement climatique signifiera-t-il plus d’incendies ?

Le changement climatique est « essentiel » pour favoriser les conditions dans lesquelles les incendies peuvent se propager, a déclaré M. Doerr.

« Un incendie moins féroce aurait été plus probable si nous n’avions pas eu de changement climatique. »

Le Dr Thomas Smith, professeur agrégé de géographie environnementale à la London School of Economics, a déclaré qu’il était difficile de dire à quel point le réchauffement climatique a joué un rôle dans la catastrophe d’Hawaï.

Il a déclaré que les incendies sont un « risque complexe » et que le climat est l’un des nombreux facteurs impliqués dans leur propagation.

Avec les incendies d’Hawaï survenant si peu de temps après les scènes effrayantes sur l’île grecque de Rhodes le mois dernier, vivons-nous à une époque où ces événements vont se produire plus souvent ?

« En ce moment, le changement climatique est intégré et nous devons vivre avec un environnement plus inflammable », a déclaré le Dr Smith.

« Nous devrions faire quelque chose contre le changement climatique, mais il faudra des décennies avant de voir un ralentissement du réchauffement si nous pouvons atteindre les objectifs de Paris (accord sur le climat) ».

Il a plaidé pour une plus grande éducation sur les risques d’inflammation, ainsi que sur la meilleure façon de gérer la végétation inflammable.

Le professeur Doerr a ajouté: « Tous les modèles climatiques s’accordent, il n’y a aucun désaccord, que le nombre de jours d’incendies extrêmes que nous avons dans le monde augmentera encore.

« Nous avons déjà enregistré une augmentation d’environ 27 % au cours des 30 dernières années environ … et cette trajectoire augmente très fortement, nous devons donc faire quelque chose. »