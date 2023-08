Incendies de forêt à Hawaï: Joe Biden déclare une «catastrophe majeure» – alors que des évacuations massives sont en cours | Nouvelles du monde

Le président américain Joe Biden a déclaré Hawaï zone sinistrée après qu’un incendie de forêt massif a tué au moins 36 personnes.

Le des incendies de forêt, provoqués par un été sec et des vents violents, ont également forcé des milliers de personnes à fuir et détruit des parties de dans la ville historique de Lahaina – l’une des principales attractions de l’île de Maui.

La désignation de catastrophe annoncée par Monsieur Biden ouvre la voie à une aide fédérale pour aider les communautés touchées.

Un effort d’évacuation massive des visiteurs et des résidents bloqués est en cours, avec des bus prêts à venir chercher les personnes à Kaanapali, au nord de la ville de Lahaina.

Des voitures incendiées sont assises après qu'un incendie de forêt a fait rage à Lahaina.





Photo : AP





Photo : AP





Les visiteurs seront emmenés directement à l’aéroport de Kahului et les résidents dans un refuge du centre de Maui.

Il y a six incendies actifs sur Maui et la grande île d’Hawaï, avec environ 2 000 acres déjà brûlés, selon Hawaii Emergency Management jeudi matin.

Photo : AP





Photo : AP





Image : AP





L’incendie dans la ville de Lahaina serait maîtrisé à 80% après que les pompiers ont signalé des progrès. Dans la région de Pulehu, l’incendie est contenu à 70 %.

Les pompiers poursuivent leurs efforts pour protéger les structures et éteindre les points chauds qui couvent dans l’arrière-pays de Maui.

Les personnes touchées pourront demander des subventions pour des logements temporaires et des réparations domiciliaires, et les propriétaires d’entreprises seront autorisés à demander des programmes pour se remettre de la catastrophe, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Une vue aérienne montre les dommages causés à la communauté





Photo : AP





M. Biden a exprimé ses condoléances lors d’un appel téléphonique au gouverneur d’Hawaï Josh Green.

S’exprimant dans l’Utah, il a déclaré: « Quiconque a perdu un être cher, ou dont la maison a été endommagée ou détruite, va obtenir de l’aide immédiatement.

« Tous les actifs dont nous disposons seront à leur disposition. Et nous avons vu leurs maisons détruites et certains ont perdu des êtres chers. Et ce n’est pas encore fini.

Biden déclare une catastrophe majeure à Hawaï



« Nous travaillons le plus rapidement possible pour combattre ces incendies et évacuer les résidents et les touristes. »

À l’intérieur de l’aéroport de Maui alors que les incendies de forêt se propagent



Les gens se rassemblent à l’aéroport de Kahului en attendant les vols. Photo : AP





Lors d’une visite à Maui, le sénateur américain Brian Schatz a déclaré que « les vents se sont enfin calmés », mais que « le nombre de morts continue d’augmenter ».

Il n’a pas donné plus de détails sur le nombre de victimes.

Photo : AP





Des milliers d’habitants ont déjà fui leurs maisons, tandis que plus de 11 400 touristes ont été évacués vers les îles voisines.

1 500 autres visiteurs devraient partir jeudi alors que United Airlines et American Airlines ont envoyé des avions vides pour évacuer les passagers.

L’entrée dans l’ancienne capitale d’Hawaï reste restreinte et la région est sans électricité.

Image : AP





Image : AP





Lahiana est une destination touristique populaire qui remonte aux années 1700 et est la plus grande communauté du côté ouest de Maui.

M. Green a déclaré que « l’intégralité » de la ville devra être reconstruite après que 271 structures aient été endommagées ou détruites.

La catastrophe est la pire qu’Hawaï ait connue depuis 1960, lorsqu’un tsunami a tué 61 personnes.