Incendies de forêt à Hawaï en images : les images montrent la dévastation sur l’île de Maui | Nouvelles du monde

Ces images montrent la dévastation causée par les incendies de forêt dans la ville hawaïenne historique de Lahaina.

Les images satellites avant et après de la ville – sur l’île de Maui – montrent l’impact dévastateur de l’incendie, avec des rangées de maisons et d’entreprises incendiées.

Au moins 36 personnes sont mortes et plus de 271 bâtiments ont été détruits, selon les autorités locales de Lahaina, qui remonte aux années 1700 et était autrefois la capitale d’Hawaï.

En savoir plus: Au moins 36 personnes mortes après des incendies à Maui

Image:

Une vue aérienne de Maui montre l’ampleur des incendies de forêt là-bas





Image:

Une vue aérienne montre des dégâts le long de la côte de Lahaina à la suite d’incendies de forêt





Image:

Une image satellite montre des incendies de forêt à Maui. Photo : Union européenne/Copernicus Sentinel





Image:

Le hall de l’église historique de Waiola à Lahaina. Photo : AP





Image:

La fumée monte des feux de forêt





Image:

Photo : Jeff Melichar/TMX





Image:

Un feu de forêt déchire Lahaina





Image:

Un bateau carbonisé se trouve dans le front de mer brûlé. Photo : Mason Jarvi





Image:

La fumée obscurcit l’ancien palais de justice de Lahaina





Image:

De la fumée s’élève près de Lahaina





Image:

Port de Lahaina. Photo : AP





Le général de division Kenneth S. Hara, adjudant général de l’État d’Hawaï, a déclaré que des rafales allant jusqu’à 85 mph avaient alimenté les flammes et avaient empêché les hélicoptères d’aider les efforts pour contenir l’incendie.

Jeudi, la gouverneure Sylvia Luke a déclaré l’état d’urgence et a exhorté les gens à ne pas se rendre à West Maui, le décrivant comme « pas un endroit sûr ».

« Notre objectif principal est maintenant de sauver des vies », a ajouté le maire de Maui, Richard Bissen Jr.

« La gravité de perdre une vie est tragique. Alors que nous pleurons avec leurs familles, nous offrons des prières de réconfort en cette période inconsolable. »

La cause exacte de l’incendie n’a pas encore été déterminée.

En savoir plus:

Incendies de forêt au Portugal: une image satellite montre l’impact de l’incendie

Le pays hôte du sommet sur le climat rate son objectif d’énergie propre

Cependant, des vents violents, une faible humidité et une végétation sèche y ont probablement contribué, selon le général de division Hara.

Les experts ont également averti que le changement climatique augmente la probabilité de conditions météorologiques plus extrêmes.

« Le changement climatique dans de nombreuses régions du monde augmente la sécheresse de la végétation, en grande partie parce que les températures sont plus chaudes », a déclaré Erica Fleishman, directrice de l’Oregon Climate Change Research Institute à l’Oregon State University.