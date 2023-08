Incendies de forêt à Hawaï: au moins 106 morts – et des enfants parmi les victimes encore à identifier, selon le gouverneur | Nouvelles américaines

L’incendie qui a ravagé la ville historique de Lahaina à Maui la semaine dernière a tué au moins 106 personnes, a déclaré le gouverneur d’Hawaï.

L’annonce est intervenue alors que les responsables travaillant à identifier ceux qui ont perdu la vie ont nommé deux des victimes – Robert Dyckman, 74 ans, et Ami Jantoc79.

Trois autres victimes ont été identifiées et leurs noms seront dévoilés une fois que les autorités auront informé leurs proches, a ajouté un communiqué du comté de Maui.

« Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles qui commencent à recevoir des notifications concernant leurs proches », a déclaré le maire Richard Bissen. « En tant que communauté, nous offrons nos prières de réconfort en cette période des plus difficiles. »

Image:

Buddy L Jantoc (C) avec sa petite-fille Keshia Alaka’i (R) et son mari Kaipo Alaka’i (L)





Les incendies de forêt, dont certains n’ont pas encore été entièrement maîtrisés, sont déjà les plus meurtriers aux États-Unis depuis plus d’un siècle. Leur cause fait l’objet d’une enquête.

Une morgue mobile a été amenée et le gouverneur Josh Green a averti que d’autres corps pourraient être retrouvés.

Image:

L’incendie a ravagé la ville de Lahaina sur l’île de Maui à Hawaï





Lorsqu’on lui a demandé si des enfants faisaient partie des disparus, M. Green a répondu Hawaii News Now : « Tragiquement, oui… quand les corps sont plus petits, on sait que c’est un enfant. »

« L’ampleur de la destruction est incroyable », a-t-il dit, ajoutant que la reprise prendra du temps.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Le président Joe Biden, qui a été critiqué pour sa réponse aux incendies, a déclaré mardi que lui et la première dame Jill Biden se rendraient à Hawaï « dès que possible », mais il ne veut pas que sa présence interrompe les efforts de récupération et de nettoyage. .

Lors d’une escale à Milwaukee pour souligner son programme économique, M. Biden a promis que « tous les actifs dont ils ont besoin seront là pour eux ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:40

Hawaï : « Il n’y avait pas assez d’eau »



En savoir plus:

Le gouverneur avertit que des dizaines d’autres pourraient être morts

Des plans dramatiques avant et après montrent l’impact de l’incendie

L’incendie qui a balayé la semaine dernière Lahaina, vieille de plusieurs siècles, a détruit presque tous les bâtiments de la ville de 13 000 habitants.

Les survivants ont été contraints de chercher refuge dans des chambres d’hôtel réservées aux résidents déplacés.

Même là où les flammes se sont retirées, les autorités ont averti que des sous-produits toxiques peuvent subsister, y compris dans l’eau potable, après que les flammes ont craché des fumées toxiques. Beaucoup n’ont donc pas pu rentrer chez eux.

Les dons de nourriture, de glace, d’eau et d’autres produits essentiels ont afflué.

Lire plus de nouvelles du monde :

Un problème bancaire « a permis aux clients sans argent de retirer des fonds d’un guichet automatique »

Un soldat américain est entré en Corée du Nord en raison d’une « discrimination dans l’armée américaine », selon Pyongyang

Mary Kerstulovich, un agent immobilier de Maui qui a cherché des fournitures et un logement pour les évacués, a déclaré qu’il y avait enfin un sentiment que les secours du gouvernement arrivaient une semaine complète après la catastrophe, mais qu’un plan plus efficace était nécessaire.

« Il y a encore beaucoup de chaos. Les gens ont encore besoin de fournitures », a-t-elle déclaré.

L’incendie a détruit ou endommagé plus de 2 200 bâtiments, dont 86% résidentiels, et causé des dommages estimés à 5,5 milliards de dollars (4,3 milliards de livres sterling), ont déclaré des responsables.