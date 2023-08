Incendies de forêt à Hawaï: 53 personnes tuées, alors que le gouverneur prévient que le nombre de décès augmentera | Nouvelles américaines

Au moins 53 personnes sont mortes à la suite d’incendies de forêt dévastateurs à Hawaï – le gouverneur de l’État le décrivant comme une « journée déchirante ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Josh Green a déclaré qu’il s’agissait « probablement de la plus grande catastrophe naturelle » de l’histoire de l’État.

Il a averti que le nombre de morts augmentera encore et dépassera probablement les 61 vies perdues après un tsunami en 1960.

« Ce que nous avons vu aujourd’hui a été catastrophique, mais nous vous disons qu’il va y avoir un effort d’équipe pour ramener notre État », a déclaré M. Green aux journalistes.

Il a ajouté que plusieurs centaines de maisons ont été détruites et que des milliers de personnes ont besoin d’un logement temporaire.

Le maire du comté de Maui, Richard Bissen, s’est adressé à ceux dont les maisons n’ont pas été endommagées par les incendies mais qui ont été évacuées.

« Je sais que la question qui vous préoccupe est : quand puis-je rentrer chez moi ? », a-t-il dit, exhortant les gens à attendre que « nous ayons récupéré ceux qui ont péri ».

« S’il vous plaît, permettez-nous de terminer ce processus avant de permettre aux gens de rentrer chez eux », a déclaré M. Bissen.

Des centaines de maisons ont été détruites et le gouverneur Green affirme que les milliers de personnes déplacées auront besoin d’un logement.

L’État cherche dans un premier temps 2 000 chambres pour les accueillir, et s’adressera aux hôtels.

Mais M. Green a également appelé toute personne disposant de chambres libres sur l’île de Maui à ouvrir ses maisons à ceux qui ont besoin d’un abri.

« Si vous avez de l’espace supplémentaire dans votre maison, si vous avez la capacité d’héberger quelqu’un … s’il vous plaît, envisagez de faire entrer ces personnes dans votre vie », a déclaré Green.

Le chef des pompiers, Brad Ventura, a déclaré qu’aucun des incendies n’était complètement maîtrisé.

Il a déclaré que de nombreux petits incendies étaient également apparus, obligeant ses pompiers à « trier » les ressources.

« C’est toujours très très dangereux… des choses tombent à chaque minute autour de nous, et il y a eu des gens qui ont été blessés », a-t-il ajouté.

Alimenté par un été sec et les vents violents d’un ouragan qui passait, l’incendie s’est déclaré mardi et a pris Maui par surprise, traversant une croissance desséchée recouvrant l’île, puis se régalant de maisons et de tout ce qui se trouvait sur son chemin.