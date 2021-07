La DEVASTATION a balayé Chypre alors que les incendies de forêt « les plus destructeurs » de l’histoire de l’île ont incendié des maisons et brûlé le paysage.

Au moins quatre personnes sont mortes dans les enfers déchaînés qui ont couvert 19 miles carrés dans les contreforts de la chaîne de montagnes Trodos à l’ouest de l’île de vacances populaire de la Méditerranée.

AFP

Les pompiers se sont désespérément battus pour repousser l’incendie qui a balayé Chypre[/caption]

AFP

L’enfer s’est étendu sur environ 21 miles carrés à travers la partie ouest de l’île[/caption]

AFP

D’énormes pans du paysage ont été brûlés alors que le feu faisait rage[/caption]

AFP

L’enfer est craint d’avoir été un incendie criminel[/caption]

« Nous vivons l’incendie le plus destructeur depuis la fondation de la république de Chypre à la fois en termes de dégâts matériels, mais aussi malheureusement en termes de vies humaines », a déclaré le ministre de l’Intérieur Nicos Nouris.

L’incendie a commencé samedi après-midi et a balayé des districts des contreforts sud des montagnes alors que le pays est aux prises avec une vague de chaleur torride.

Les images montrent l’horrible mur de feu qui brûle à travers les collines alors que de braves équipes de pompiers tentent désespérément de maîtriser l’enfer.

Ils ont réussi à maîtriser l’incendie principal dimanche alors que l’aube se levait sur le paysage calciné.

Cependant, il est à craindre que le renforcement des vents ne propulse encore une résurgence et attise à nouveau les flammes.

Les corps de quatre personnes, identifiés depuis comme ressortissants égyptiens, ont été retrouvés à l’extérieur du village d’Odos.

Le journal Phileleftheros a rapporté que leurs restes carbonisés avaient été retrouvés à environ 400 mètres de leur véhicule incendié.

« C’est une tragédie », a déclaré le président Nicos Anastasiades sur Twitter.

Il l’a décrit comme « le plus grand incendie depuis 1974 », lorsque l’île a été divisée après que la Turquie a occupé son tiers nord.

La cause de l’incendie reste incertaine – mais il survient alors que Chypre a enregistré des températures allant jusqu’à 40 ° C la semaine dernière et qu’il y a eu très peu de pluie depuis la mi-avril.

La police a déclaré qu’elle interrogeait également une personne de 67 ans en lien avec l’incendie, soupçonnée d’incendie criminel.

AFP

Des hélicoptères de la RAF ont été déployés pour aider aux opérations de sauvetage[/caption]

AFP

Des maisons et des bâtiments sur le chemin de l’incendie ont été incendiés[/caption]

PA

Une maison brûlée est vue parmi la dévastation[/caption]

PA

Des arbres brûlés sont vus sur la montagne Trodos[/caption]

AFP

Des paysages entiers ont été réduits en cendres par le feu[/caption]

Reuters

Une voiture incendiée se trouve parmi les décombres[/caption]

Reuters

Un homme supervise la destruction alors que Chypre se réconcilie avec la catastrophe[/caption]

Les forces britanniques ont également été déployées depuis des bases militaires à Chypre – dont deux hélicoptères de recherche et de sauvetage – pour aider à lutter contre la catastrophe.

Le général de division Rob Thomson a déclaré : « Nous sommes aux côtés de la République de Chypre alors que nous travaillons ensemble pour surmonter cette tragédie. »

Le président Anastasiades a visité un centre de gestion de crise dans le village de Vavatsinia, situé à quelques kilomètres à l’est de l’incendie.

« Les températures élevées et le vent sont nos plus grands dangers », a-t-il déclaré.

« Toute la situation est sous contrôle partiel. Ce qui nous inquiète, c’est l’éventuelle augmentation des vents à midi.

Il a ajouté: « Nous ne laisserons personne abandonné dans la destruction de l’incendie. »

PA

Un groupe regarde le ciel orange alors que la fumée s’élève au-dessus de Chypre[/caption]

Reuters

De la fumée s’élève au-dessus de la ville d’Ora[/caption]

EPA

Des hélicoptères survolent le feu[/caption]

Quelque 36 personnes qui avaient été évacuées de leurs maisons ont été emmenées dans des hôtels de la capitale, Nicosie, tandis que de la nourriture et de l’eau sont fournies aux habitants du village de Melini.

Environ 70 camions de pompiers, sept bulldozers et 10 camions-citernes ont été mobilisés – de nombreux bénévoles se sont également précipités pour aider les équipes de pompiers.

Dans les zones où l’incendie avait été maîtrisé, des troncs d’arbres calcinés étaient visibles à flanc de colline, tandis que des cendres grises avaient remplacé les broussailles jaunies à perte de vue dans les zones non boisées.

D’épais troncs noueux d’oliviers centenaires, longtemps emblématiques de l’île de villégiature, se réduisaient à des squelettes fumants.





« Il leur faudra au moins 10 ans pour repousser. Comment allons-nous survivre ? » a déclaré le fermier Andreas Costa, 70 ans, qui pleurait alors qu’Anastasiades tentait de le réconforter.

« Cela a tout brûlé », a déclaré Costa à la télévision d’État.

L’exécutif de l’UE, la Commission européenne, a déclaré que des avions de lutte contre l’incendie étaient partis de Grèce pour combattre l’incendie et que l’Italie prévoyait également de déployer des pompiers aériens.

Israël a également promis une assistance et des avions des bases militaires britanniques à Chypre ont également contribué – des hélicoptères de la RAF aidant à lutter contre les incendies.