Incendies dans les Territoires du Nord-Ouest : les Yellowknifers aident les équipages à lutter contre l’incendie

Alors que les équipes s’efforcent de maîtriser un incendie près de la capitale territoriale de Yellowknife, certains qui sont restés sur place font ce qu’ils peuvent pour aider ceux qui luttent contre les incendies.

« Nous sommes une épicerie communautaire, nous essaierons de rester ouverts le plus longtemps possible », a déclaré dimanche par téléphone à CTVNews.ca Justin Nelson, directeur général de la Yellowknife Co-op.

Considérée comme un service essentiel, la coopérative est restée ouverte avec des heures réduites pour aider à nourrir les travailleurs essentiels et offrir un semblant de normalité en cette « période chaotique », a déclaré Nelson.

‘C’EST GENRE BIZARRE ET SURPRENANT’

La majeure partie de Yellowknife, une ville d’environ 22 000 habitants, a été évacuée en raison de la menace d’incendies à proximité, dont un à environ 15 kilomètres au nord-ouest des limites de la ville qui reste hors de contrôle.

Les responsables affirment que plus de 19 000 personnes ont quitté la ville à ce jour, les résidents se dirigeant principalement vers des logements et des centres d’évacuation en Alberta et au Manitoba.

On estime que 2 600 personnes sont toujours dans la capitale, dont 1 600 qui sont considérées comme des travailleurs non essentiels.

La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a encouragé ceux qui sont encore dans la ville à partir, en partie pour que les premiers intervenants puissent « se concentrer sur la menace en cours et ne pas essayer d’éloigner les gens du danger ».

Nelson a travaillé à la coopérative locale pendant 20 ans, soit le temps qu’il a vécu à Yellowknife, passant d’un service à l’autre pour finalement devenir directeur général, poste qu’il occupe depuis environ huit ans. Il a décrit les derniers jours de travail comme étant hors de l’ordinaire.

« C’est étrange, n’est-ce pas », a déclaré Nelson.

«Il n’y a pas de circulation sur la route, il n’y a personne autour quand vous rentrez chez vous, donc c’est un peu bizarre et inquiétant. Mais les gens qui sont ici, il y a encore beaucoup de Yellowknifers ici. Et, bien sûr, des travailleurs essentiels qui ont pris l’avion de partout au Canada. »

UNE VILLE HABILITÉE AUX FEUX DE FORÊT

En tant que ville éloignée du nord du Canada, les résidents sont habitués aux incendies de forêt.

La fumée de cette saison des feux de forêt a cependant été particulièrement mauvaise, a déclaré Nelson, lui rappelant l’été 2014 lorsque les incendies ont brûlé près de 34 000 kilomètres carrés de forêt boréale sur le territoire, une superficie légèrement plus grande que l’île de Vancouver.

Même alors, a-t-il dit, les incendies ont toujours été lointains. Mais cet été, ils se révèlent « un peu trop proches pour être confortables ».

Une déclaration sur la qualité de l’air est restée en vigueur pour la région de Yellowknife dimanche en raison de la fumée, tandis que l’indice de la qualité de l’air a fluctué de « risque faible » pendant la nuit à « risque très élevé » jusqu’à dimanche matin. En début d’après-midi, l’indice est retombé à « faible risque ».

« NOUS ESSAYONS TOUS DE PRENDRE SOIN DE L’AUTRE »

La coopérative de Yellowknife, qui comprend un poste d’essence et une épicerie, compte généralement 160 employés. La pharmacie du magasin est fermée pour le moment, mais Nelson a déclaré qu’une autre en ville était ouverte.

Dans l’état actuel des choses, Nelson a déclaré qu’il y avait une équipe réduite de huit personnes qui aidaient à gérer le magasin, y compris sa femme, qui n’est pas une employée, et d’autres bénévoles.

« Yellowknife est une communauté assez soudée et nous essayons tous de veiller les uns sur les autres », a-t-il déclaré. « Les gens viennent, s’impliquent, nous aident. »

Avec des centaines de personnes partant en avion, de nombreuses autres sont également parties en véhicule – en empruntant la seule route principale à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville – entraînant de longues files d’attente dans les stations-service pendant que les gens attendaient pour faire le plein.

Cela s’est avéré être parfois un « véritable rongeur d’ongles » pour la coopérative, a déclaré Nelson, avec des lignes vers la route et des approvisionnements en carburant atteignant des niveaux « d’urgence ».

Heureusement, il a dit que l’entreprise qui transporte du carburant pour eux a pu faire venir l’équivalent de trois pétroliers.

« Nous faisons beaucoup de choses que nous ne faisons pas habituellement en une journée, alors nous espérons vraiment que cela se terminera bientôt et que nous pourrons accueillir tout le monde à Yellowknife », a déclaré Nelson.

Des milliers de résidents de Yellowknife se sont joints aux convois routiers et se sont tenus avec des sacs emballés dans des lignes sinueuses à l’aéroport pour fuir un feu de forêt imminent qui approchait de la capitale des Territoires du Nord-Ouest. Des fournitures pour bébés sont vues prêtes à être ramassées alors que des bénévoles se préparent pour les évacués de Yellowknife fuyant un incendie de forêt menaçant la capitale territoriale, à Valleyview, en Alberta, le 17 août 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Jason Franson

« PAS ENCORE SORTI DU BOIS »: LES ORDRES D’ÉVACUATION POURRAIENT DURER QUELQUES SEMAINES DE PLUS

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a signalé un temps légèrement plus frais que prévu, un peu de pluie et des efforts de lutte contre les incendies réussis pour aider à empêcher l’incendie près de Yellowknife – actuellement d’une superficie d’environ 1 700 kilomètres carrés – de se rapprocher de la ville.

Les responsables disent maintenant qu’il est « hautement improbable » que le feu atteigne la périphérie de Yellowknife d’ici la fin de la fin de semaine.

« Nos équipes de pompiers ont travaillé très dur – la ville, l’industrie privée – sur les pare-feu et cela, donc ça a été une approche très collaborative », a déclaré Shane Thompson, ministre des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest, à CTV News Channel sur Dimanche.

« L’armée a également été très utile, donc je dirais que nous faisons des progrès, mais encore une fois, nous ne sommes pas encore tirés d’affaire. »

Un temps plus chaud dans les années 20 et des vents d’ouest sont attendus dimanche et pourraient entraîner un « assèchement important », selon la dernière mise à jour sur les incendies de forêt du territoire.

Il y a aussi un risque d’orages, qui pourraient provoquer environ un ou deux millimètres de pluie et potentiellement de nouveaux incendies dus à la foudre.

Thompson a déclaré qu’il demandait de la patience aux résidents de Yellowknife, ainsi qu’à d’autres communautés ayant des ordres d’évacuation en place, comme Hay River, Fort Smith et Enterprise, cette dernière voyant déjà de nombreuses maisons et véhicules détruits.

« Nous devons encore être prêts à (attendre) un peu plus longtemps, je dirais au moins deux semaines, peut-être trois, selon la situation », a déclaré Thompson.

« UN SI BEAU LIEU » : LES RÉSIDENTS S’INQUIÉTENT DE CE QUE LA VILLE SE TRANSFORME EN RUINES

Nelson a déclaré que la coopérative a contacté le personnel qui est parti pour savoir où ils se trouvent, combien de temps ils seront là et pour les rassurer que rien n’arrivera à leur salaire. Une page Facebook a également été créée pour les travailleurs.

« Il y a du stress ici en ville, mais ces gens ont dû tout laisser derrière eux et quitter la ville tout de suite et maintenant ils se trouvent à différents endroits au Canada », a déclaré Nelson.

« Certains ont volé, d’autres ont conduit, mais il y a beaucoup d’incertitude sur ce qui se passe et quand vais-je revenir et sur quoi vais-je revenir. »

Alors que dimanche commençait plutôt bien à Yellowknife, Nelson a déclaré : « Au fond de moi, c’est un peu l’œil du cyclone en ce moment.

« Yellowknife est un si bel endroit », a-t-il ajouté, « et tous les arbres autour de Yellowknife, cela rend Yellowknife spécial. Et juste penser que nous pourrions perdre tout cela va être dévastateur pour tous ceux qui y vivent. »