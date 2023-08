Incendies dans les Territoires du Nord-Ouest : 19 000 personnes évacuées de Yellowknife

La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a déclaré que les résidents non essentiels restants devraient partir d’ici vendredi soir au milieu des incendies de forêt en cours dans les Territoires du Nord-Ouest.

Dans une mise à jour vendredi soir, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique des Territoires du Nord-Ouest, Shane Thompson, a déclaré que plus de 19 000 personnes avaient quitté Yellowknife jusqu’à présent.

Il a déclaré que vendredi soir, 5 000 véhicules avaient quitté la ville, 3 800 personnes avaient été évacuées par avion et 15 000 autres avaient pris la route pour se mettre en sécurité.

La responsable de l’information de l’Organisation de gestion des urgences, Jennifer Young, a confirmé que sur les 2 600 personnes restantes dans la capitale territoriale, 1 600 sont des travailleurs non essentiels.

« Tout le monde devrait partir ce soir par l’autoroute ou les vols », a déclaré Alty.

Les équipages exhortent les résidents restants à chasser ou à s’abriter à l’école secondaire Sir John Franklin, l’abri d’évacuation disponible le plus proche de la ville. Les équipages disent que les vols d’évacuation vers le Manitoba sont disponibles tout au long de la nuit de vendredi.

« C’est une possibilité réelle que les autoroutes et l’aéroport soient compromis par cet incendie de forêt. Alors, s’il vous plaît, sortez maintenant », a déclaré Thompson.

La PDG de l’Autorité de la santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, Kimberly Riles, a déclaré que 39 patients sont actuellement transférés des hôpitaux des Territoires du Nord-Ouest vers la Colombie-Britannique et que moins de 300 patients ont été transférés au cours de la semaine, a déclaré Riles.

L’armée canadienne a déclaré qu’elle s’efforçait de faire sortir les résidents restants de Yellowknife vendredi à la suite des incendies de forêt en cours dans les Territoires du Nord-Ouest.

Dans une mise à jour virtuelle vendredi après-midi, les ministres fédéraux ont déclaré que 79 résidents de soins de longue durée avaient été transportés par avion hors de la capitale territoriale à bord d’un avion Hercules jeudi soir et que d’autres vols étaient attendus alors que les évacuations se poursuivaient tout au long de la journée.

La capitale Yellowknife, qui compte environ 22 000 habitants et représente environ 40 % de la population du territoire, fait l’objet d’un ordre d’évacuation, ainsi que plusieurs autres collectivités. Les habitants ont été invités à partir car les vents devaient se déplacer vers l’est et diriger les incendies à l’ouest de la ville vers la capitale.

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a déclaré que la moitié de la population des Territoires du Nord-Ouest a maintenant été déplacée.

« Notre priorité absolue est d’assurer la sécurité des gens et le gouvernement fédéral est là pour vous soutenir », a-t-il déclaré en référence aux incendies dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu’à ceux affectant Kelowna et West Kelowna, en Colombie-Britannique.

« Nous ferons tout ce qu’il faut pour que vous puissiez retourner dans vos communautés et vos moyens de subsistance le plus rapidement possible. »

Le gouvernement territorial a déclaré l’état d’urgence mardi et des membres des Forces armées canadiennes sont dans les Territoires du Nord-Ouest pour participer aux efforts de lutte contre les incendies et d’évacuation.

Il y avait 236 incendies actifs sur le territoire à 21h00 HAR vendredi, avec des flammes à environ 15 kilomètres de Yellowknife.

Les résidents, quant à eux, sont partis pour des hôtels et des centres d’évacuation en Alberta, y compris à Calgary et ailleurs dans la province.

Blair a déclaré qu’environ 150 membres des Forces armées canadiennes, dont 120 soldats et 30 aviateurs, ainsi que des avions Hercules, Globemaster et Polaris, participent actuellement aux efforts de lutte contre les incendies et d’évacuation.

Lundi, un avion Hercules de l’Aviation royale canadienne a transporté 25 personnes de Hay River à Fort McMurry, tandis qu’un deuxième a transporté 75 autres personnes de Fort Smith.

Des véhicules font la queue pour faire le plein à Fort Providence, dans les Territoires du Nord-Ouest, sur la seule route au sud de Yellowknife, le 17 août 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Jeff McIntosh

LES OFFICIELS DISENT QU’IL N’Y A PAS D’AUGMENTATION DES PRIX PENDANT LA CRISE

L’Agence de la santé publique du Canada envoie des fournitures à partir de la Réserve stratégique d’urgence du Canada et Service Canada s’est préparé à faire face à un afflux de demandes d’assurance-emploi (AE).

Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, a déclaré vendredi que si les évacués ont perdu leur emploi à la suite des incendies de forêt et doivent faire une demande d’assurance-emploi, leurs demandes seront priorisées en fonction de leur code postal. Le ministre a conseillé aux Canadiens touchés de s’assurer qu’ils se sont inscrits au dépôt direct pour s’assurer qu’ils sont en mesure de recevoir les prestations fédérales auxquelles ils ont droit en temps opportun.

Cicatrices de feu autour de Yellowknife, 15 août 2023. (Union européenne, Programme Copernicus 2023 / Imagerie Sentinel-2 traitée par SentinelHub)



Lorsqu’on lui a demandé comment le gouvernement fédéral résout les problèmes de tarification des vols commerciaux, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a déclaré qu’il s’était entretenu avec Air Canada et que la compagnie aérienne avait accepté d’ouvrir davantage de vols et de plafonner les coûts, notant qu’elle et d’autres compagnies aériennes ont reconnu que le gouvernement fédéral aura une tolérance zéro pour le prix. gouger au milieu de la crise.

Cependant, les ministres fédéraux se sont abstenus de s’engager à rembourser les personnes qui sont déjà parties sur des vols commerciaux, dont certains coûteraient quelques milliers de dollars.

Rodriguez a déclaré que Transports Canada permettait aux pilotes de prolonger leur temps de vol et offrait la clémence concernant la pièce d’identité requise pour embarquer, tout en permettant aux passagers fuyant les incendies de monter à bord des avions avec leurs animaux de compagnie.

« La priorité pour l’instant est définitivement que les gens fassent sortir les gens, par avion, par route, et absolument personne ne sera laissé pour compte », a-t-il ajouté.

LE BLOCAGE DES NOUVELLES CANADIENNES ‘TOTALEMENT INACCEPTABLE’ : LE MINISTRE

L’incapacité de certains Canadiens à accéder aux nouvelles sur des plateformes telles que Facebook et Instagram pendant la crise – résultat d’une décision de leur société mère, Meta, en réponse à la loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement fédéral – est « totalement inacceptable », a déclaré Rodriguez.

En tant qu’ancien ministre du Patrimoine, Rodriguez a supervisé l’adoption de la loi sur les informations en ligne, qui obligerait des entreprises telles que Meta et Google à développer des accords pour indemniser les entreprises de presse pour le partage de leur contenu.

« Et je les ai avertis lors de conversations dans le passé du risque de bloquer les informations », a déclaré Rodriguez.

« Nous avons vu ce qui s’est passé en Australie, je leur ai dit que cela pourrait arriver ici. Ils ont dit que ce serait différent et ce n’est pas différent. Alors je leur demande de revenir sur leur décision et de permettre aux gens d’avoir accès aux nouvelles et des renseignements au Canada.

En 2021, Facebook a temporairement bloqué les informations sur la plate-forme en Australie en raison de son opposition à une législation similaire dans le pays, ce qui a également entraîné la perte de l’accès des utilisateurs aux services de santé publique et d’urgence.

LES ÉQUIPES TRAVAILLENT POUR ÉTEINDRE LES INCENDIES

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a qualifié les vols d’évacuation de « dernier recours » pour quiconque ne peut pas partir par la route. Le gouvernement a donné la priorité aux vols pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ou des problèmes de santé qui les exposent à un risque accru de développer des complications dues à la fumée.

« C’est sûr pour les résidents qui ont un véhicule et sont capables de conduire pour évacuer par la route », a déclaré le gouvernement territorial dans une mise à jour jeudi.

« Le covoiturage est encouragé pour réduire le trafic et aider ceux qui n’ont pas accès à un véhicule. »

Les évacués de Yellowknife, capitale territoriale des Territoires du Nord-Ouest, se dirigent le long de l’autoroute 3, à la lisière d’une forêt brûlée, en route vers Ft. Providence, Alb., jeudi 17 août 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Bill Braden

Les équipages créent des pare-feu, en nettoyant essentiellement des bandes de terre d’arbres et de tout ce qui pourrait alimenter les incendies.

S’adressant à Your Morning de CTV vendredi, la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a déclaré que les équipes avaient déjà défriché 150 hectares ou 1,5 kilomètre carré.

« C’est 150 hectares de combustible en moins et un pare-feu vraiment important », a-t-elle déclaré.

Les gicleurs, utilisés pour aider à mouiller le sol et ralentir la propagation potentielle des incendies, tirent également 1 000 gallons par minute et fonctionneront 24 heures sur 24, a ajouté Alty.

« Bien que nous n’ayons pas eu la pluie que nous voulions hier, ces gicleurs trempent le côté ouest de notre communauté, puis le gouvernement territorial, bien sûr, travaille dans les airs », a-t-elle déclaré.

« J’espère qu’ils pourront obtenir autant d’avions-citernes que possible aujourd’hui et obtenir cette ligne ignifuge. Donc, beaucoup de travail ici. Un grand merci à tous les équipages qui travaillent dur pour assurer la sécurité de notre communauté. «

LES GOUVERNEMENTS TRAVAILLENT ENSEMBLE DANS LA RÉPONSE AUX FEUX DE FORÊT

Jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a tenu une réunion du Groupe d’intervention en cas d’incident, un groupe de haut niveau composé de ministres et de hauts fonctionnaires, pour discuter des incendies de forêt.

Les ministres ont été informés des derniers développements, ont discuté des problèmes de sécurité en cours et des mesures nécessaires pour atténuer les impacts des incendies de forêt.

Dans une lecture après la réunion, Trudeau et les ministres ont souligné l’importance pour les résidents de suivre les ordres d’évacuation et les conseils des premiers intervenants sur le terrain. Le premier ministre a également a poursuivi son rayonnement aux responsables politiques locaux et territoriaux.

Craig Yeo, un évacué de Yellowknife, capitale territoriale des Territoires du Nord-Ouest, range sa tente sous un arc-en-ciel dans un camping gratuit fourni par la communauté à High Level, en Alberta, le jeudi 17 août 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Bill Braden

Le Centre des opérations du gouvernement dirige les efforts nationaux visant à coordonner les ressources fédérales de tous les ministères, y compris Services publics et Approvisionnement Canada, Services aux Autochtones Canada et la Garde côtière canadienne.

Trudeau a également visité un centre d’évacuation des feux de forêt à Edmonton vendredi soir.

Avec des fichiers du chef du bureau de CTV National News Alberta Bill Fortier, de la journaliste parlementaire numérique senior Rachel Aiello et de La Presse canadienne

Pour plus d’informations sur les ordres d’évacuation, visitez le site Web du territoire.