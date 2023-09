Incendies aux TNO : le territoire se prépare à accueillir à nouveau certains évacués

Les Territoires du Nord-Ouest se préparent à accueillir de nouveau les résidents de Yellowknife, de la Première Nation Dénée et des communautés de Ndilǫ et Délı̨nę dès le 6 septembre, ont annoncé des responsables lors d’une conférence de presse samedi.

Le gouvernement territorial a également l’intention de modifier le statut d’Ingraham Trail d’un ordre d’évacuation à une alerte pour la même période.

Cette annonce intervient alors que deux incendies de forêt majeurs dans les environs de Yellowknife sont passés de « hors de contrôle » à « en cours ».

« C’est une excellente nouvelle », a déclaré Shane Thompson, ministre des Affaires municipales et communautaires du territoire.

« Il y a beaucoup de travail à faire pour garantir qu’un niveau de service et de soutien de base soit disponible pour vous lorsque vous rentrez chez vous », a-t-il ajouté, encourageant les résidents des quatre communautés à rester sur place jusqu’à mercredi midi.

RETOUR À CAPACITÉ LIMITÉE

Julie Green, la ministre de la Santé et des Services sociaux du territoire, a déclaré qu’il n’y aurait aucune ressource disponible pour les résidents avant mercredi – et après cela, elle estime qu’il faudra environ un mois pour que les services de santé atteignent « leur pleine capacité ».

Pour l’instant, il y aura des services de base de maintien de la vie, notamment des soins d’urgence, une certaine capacité chirurgicale, des lits d’hospitalisation et des soins primaires, a-t-elle déclaré.

Les soins à domicile et les refuges de jour seront disponibles avec une capacité limitée.

« Nos services dépendent de personnes pour les faire fonctionner et ces personnes dévouées reviendront à des moments différents et avec différents niveaux de préparation en raison de leur propre expérience en tant qu’évacués », a-t-elle déclaré.

La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a déclaré que les résidents devraient revenir dans l’ordre inverse de l’évacuation, ce qui signifie que ceux qui ont besoin de moins de services devraient revenir en premier.

Pour ceux qui rentrent chez eux en voiture, Alty a déclaré qu’ils devraient se préparer aux longues files d’attente et apporter suffisamment d’eau et de nourriture, ainsi que faire attention aux bisons sur la route et comprendre que la capacité hôtelière est limitée entre Edmonton et Yellowknife.

«Essayez d’être aussi résiliente que possible pendant les 72 premières heures», a-t-elle déclaré. « Que vous voyagiez en avion ou en voiture, n’oubliez pas que vous quittez des communautés pleinement opérationnelles et fonctionnelles ; et vous reviendrez aux services de base, de base.

Alty a recommandé aux gens d’emballer suffisamment d’articles pour durer 72 heures afin de réduire la charge sur les services, tels que les produits alimentaires non périssables, les médicaments et l’argent liquide.

Des refuges de nuit seront disponibles à l’arrivée des personnes qui en ont besoin à Yellowknife et il y aura un dîner gratuit le 6 septembre, a déclaré Kimberly Riles, directrice générale de l’autorité de santé et des services sociaux du territoire.

AIDE FINANCIÈRE

Le territoire offre également une pension alimentaire de 750 $ à ceux qui ont évacué à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest.

William MacKay, le ministre des Finances du territoire, affirme que les Territoires du Nord-Ouest ont reçu plus de 5 000 demandes de personnes cherchant un remboursement financier. L’aide au voyage de 750 $ sera remboursée selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Un camion-citerne de carburant stationne chez Petro Canada alors que les évacués de Yellowknife, capitale territoriale des Territoires du Nord-Ouest, font la queue pour obtenir de l’essence au Big River Service à Fort. Providence, Territoires du Nord-Ouest, le jeudi 17 août 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Bill BradenL’aide financière vise à compenser une partie des coûts liés au retour en voiture ou en avion vers le territoire, bien que MacKay ait déclaré qu’il comprend qu’elle « ne couvre pas toutes les dépenses » de réinstallation.

Les résidents qui souhaitent revenir sur le territoire par voie aérienne peuvent désormais se préinscrire pour les vols au départ de Whitehorse, de Winnipeg et de l’Alberta.

« Les vols partiront dès le mercredi 6 septembre et se poursuivront pendant environ cinq jours », a déclaré Jay Boast, responsable de l’information de l’Organisation de gestion des urgences.

MISE À JOUR INCENDIE

Samedi après-midi, les autorités ont classé l’incendie de Behchoko/Yellowknife, également appelé ZF015, et l’incendie de la piste Ingraham, également connu sous le nom de ZF011, comme étant en cours. Les incendies couvrent respectivement 1 670 et 501 kilomètres carrés.

Un incendie est classé comme étant maîtrisé lorsque des ressources et des mesures de suppression suffisantes ont été prises, ce qui rend improbable qu’un incendie de forêt se propage au-delà des limites existantes ou prédéterminées dans les conditions actuelles et prévues, ont indiqué les responsables dans une mise à jour en ligne.

Le changement de statut de ces incendies ne signifie pas qu’il est encore possible de revenir en toute sécurité, prévient la mise à jour.

Bien que la date de retour soit provisoirement fixée à mercredi, les résidents ont également été informés de possibles changements en fonction des incendies de forêt. Les résidents sont donc encouragés à continuer de consulter le site Web du territoire pour obtenir des mises à jour.

« Avec mère nature, on ne sait jamais », a déclaré Thompson.

Pendant ce temps, deux autres incendies dans la région de North Slave restent « hors de contrôle ». On les appelle les incendies ZF012 et ZF085.

Un incendie de forêt est classé comme hors de contrôle lorsque son périmètre n’a pas encore été établi et que sa propagation n’est pas contenue.

L’incendie ZF012 s’étend sur environ 17 316 hectares et se trouve à environ 43 kilomètres de Yellowknife et à 13 kilomètres du lac Fishback.

L’incendie ZF085 s’étend sur 49 460 hectares et se situe à environ 7 kilomètres du lac Jennejohn.

Pour ces incendies, il y a 325 personnels, dont des Forces armées canadiennes, 14 hélicoptères, quatre groupes d’avions-citernes et quatre pièces d’équipement lourd.

RÉGION DU SLAVE SUD

Samedi après-midi, l’incendie des Territoires du Nord-Ouest a publié sur Facebook que 416 personnes, dont 71 pièces d’équipement lourd, 21 hélicoptères et 205 pompiers et agents de protection des structures, intervenaient au complexe de Wood Buffalo.

L’incendie, qui se situe à 3,4 kilomètres de la communauté de Fort Smith, s’étend sur 4 722 kilomètres carrés.

Un deuxième grand incendie se déclare à environ un kilomètre à l’ouest de l’aéroport de Hay River et à sept kilomètres au sud des résidences de la réserve de la Première Nation K’átł’odeeche.

Actuellement, plus de 220 personnes, 12 hélicoptères et 23 équipements lourds et avions-citernes luttent contre l’incendie, qui s’étend sur 4 173 kilomètres carrés.

Les résidents qui ont été déplacés de ces communautés, notamment Kakisa et Enterprise, sont découragés de se rendre à Yellowknife car les services seront limités.

« Nos équipes travaillent toujours très fort pour combattre l’incendie à l’extérieur de vos communautés et notre priorité est de vous ramener chez vous dès que tout sera sécuritaire », a déclaré Thompson.

Il a ajouté qu’aucun soutien ni service ne sera disponible à Yellowknife pour les résidents d’autres communautés pour le moment.

Il est encore trop tôt pour dire quand d’autres communautés pourront rentrer chez elles, ont indiqué des responsables.

Une autre conférence de presse est prévue lundi à 16 h HAR.

Avec des fichiers de La Presse Canadienne.