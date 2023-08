Incendies aux TNO : le territoire fait l’objet de plusieurs avertissements de chaleur

Des avertissements de chaleur sont en vigueur dans plusieurs régions des Territoires du Nord-Ouest, notamment dans une communauté où des incendies de forêt font rage à seulement 1,5 kilomètre du centre-ville.



Environnement Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont émis cinq avertissements de chaleur dimanche matin pour les régions de Fort Liard, Fort Providence, Fort Simpson, Wrigley et Hay River.

Les températures pourraient atteindre 28 à 33 °C avant de redescendre à des niveaux plus « modérés » d’ici mercredi, indiquent les avis.

Ces avertissements surviennent alors que le gouvernement territorial porte son attention sur la communauté de Hay River, une ville située le long de la rive sud du Grand lac des Esclaves et qui compte 3 500 habitants. Ces derniers jours, Hay River est de plus en plus menacée par les incendies de forêt en cours.

Samedi après-midi, un incendie de près de 4 000 kilomètres carrés brûlait à un kilomètre à l’ouest de l’aéroport de la ville et à 1,5 km du centre de la communauté.

L’incendie a déjà détruit une cabane et une caravane près des rives du Grand lac des Esclaves.

« C’est une journée potentiellement difficile qui s’annonce », a déclaré dimanche Mike Westwick, agent d’information sur les incendies des Territoires du Nord-Ouest, à CTV News Channel.

« Mais les efforts acharnés de lutte contre les incendies au cours des deux dernières semaines nous ont mis dans une bien meilleure position que nous ne l’étions pour défendre cette ville, et nous allons faire absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. »

Parallèlement à des températures pouvant atteindre 30 °C et à des « conditions extrêmement sèches », les responsables territoriaux affirment que les vents pourraient commencer à souffler en direction ouest à des vitesses de 15 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h.

« Cela pourrait provoquer de graves incendies et favoriserait la croissance vers le nord et l’est », lit-on samedi dans la dernière mise à jour sur les incendies de forêt sur le territoire. « Les efforts de lutte contre les incendies d’aujourd’hui et de demain seront axés sur la réduction de ces risques. »

Hay River, ainsi que les autres communautés de South Slave de la Première Nation K’átł’odeeche, Enterprise et Kakisa, font l’objet d’ordres d’évacuation en raison de l’incendie.

Plus de 200 personnes, ainsi que 10 hélicoptères, 19 pièces d’équipement lourd et des avions-citernes, combattent cet incendie.

Les autorités ont déclaré que les températures élevées et les vents forts du sud-ouest avaient provoqué une « explosion » vendredi qui a rapproché l’incendie de forêt de la ville.

Cela a forcé tous les travailleurs essentiels, à l’exception des pompiers, à évacuer la communauté ce soir-là. L’armée a effectué deux vols d’évacuation, tandis que 40 autres véhicules sont partis par la route.

Mais Westwick a déclaré que le déplacement des vents vers le nord avait contribué à repousser le feu sur lui-même samedi, permettant aux pétroliers et aux hélicoptères de le frapper depuis les airs.

Le personnel sur le terrain s’attaque également aux points chauds en dehors de la communauté et continue de construire des coupe-feu pour éviter la perte d’autres structures, a-t-il ajouté.

Les efforts de lutte contre les incendies se sont également poursuivis dans d’autres zones du territoire, notamment près de la capitale, Yellowknife, où un incendie d’une superficie d’environ 1 670 kilomètres carrés est resté à 15 kilomètres au nord-ouest des limites de la ville pendant au moins une semaine et demie.

S’adressant à ceux qui ont quitté le territoire, Westwick a déclaré que la situation restait dangereuse et « volatile », mais qu’il y avait des gens « au sol, dans les airs, sur le territoire qui travaillaient désespérément pour vous ramener chez vous dès que possible, vous ramener chez vous ». en sécurité et vous ramènerons dans une communauté en bonne santé. »

« J’espère revenir bientôt, c’est ma maison, mais la sécurité doit être la priorité et nous devons nous assurer que tous nos opérationnels sont en mesure d’accomplir le travail dont ils ont besoin », a-t-il déclaré.



Avec des fichiers de CTVNews.ca Scénariste-producteur Noushin Ziafati