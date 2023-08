Incendies aux Territoires du Nord-Ouest : une cabane et une remorque détruites dans l’incendie de Hay River

Un incendie de forêt incontrôlable dans la région de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, a détruit une cabane et une caravane près des rives du Grand lac des Esclaves, a annoncé samedi le maire de la ville.

Cependant, a déclaré le maire Kandis Jameson, la communauté était dans un bien meilleur état que beaucoup l’avaient imaginé la nuit précédente.

L’usine de traitement des eaux de la communauté, qui coûte plusieurs millions de dollars, était toujours debout et aucun décès n’a été signalé samedi après-midi, ce que Jameson a qualifié d’« énormes » victoires.

« Nous avons donc une situation bien meilleure et plus lumineuse qu’elle n’aurait pu l’être », a déclaré le maire de la ville lors d’une conférence de presse virtuelle samedi.

Jameson a attribué le travail acharné des pompiers qui travaillaient « sans relâche » pour attaquer et contrôler l’incendie pour les destructions limitées dans la communauté.

« Ils se sont battus hier soir avec humour, grâce et humilité », a-t-elle déclaré.

Samedi après-midi, l’incendie se trouvait à un kilomètre à l’ouest de l’aéroport local et à 1,5 kilomètre à l’ouest du centre-ville de Hay River. Sa superficie était d’environ 3 994 kilomètres carrés.

L’incendie s’est également déclaré à environ trois kilomètres à l’est des domaines River Woods, à sept kilomètres au sud des résidences de la réserve de la Première Nation K’átł’odeeche et à 12 kilomètres au sud-est de Kakisa.

Il avait déjà atteint Patterson Road et Paradise Garden, endommageant les structures de ces derniers, ont indiqué des responsables dans une mise à jour en ligne.

Le gouvernement territorial a déclaré que des vents du nord étaient attendus pendant une grande partie de samedi, repoussant les incendies sur eux-mêmes dans de nombreuses régions, améliorant ainsi la visibilité et limitant la croissance des incendies en direction de Hay River et de la Première nation K’átł’odeeche.

« La ville de Hay River et ses environs pourraient être menacés en raison de la proximité de cet incendie avec la communauté et des conditions météorologiques extrêmes qui s’annoncent », indique le communiqué.

Plus de 200 personnes, 10 hélicoptères, 19 pièces d’équipement lourd et plusieurs avions-citernes combattaient l’incendie samedi.

Vendredi, les responsables ont déclaré que les températures élevées et les vents forts du sud-ouest avaient provoqué une « explosion » qui avait rapproché l’incendie de forêt de la ville et submergé les efforts de lutte contre les incendies à l’extrémité nord de l’incendie.

En conséquence, tous les travailleurs essentiels, à l’exception des pompiers, ont été contraints d’évacuer la communauté vendredi soir.

L’armée a chargé deux vols d’évacuation de civils, d’intervenants d’urgence, d’animaux de compagnie et de membres des Forces armées canadiennes. 40 autres véhicules sont partis sur la route.

Jameson, qui était à bord de l’un des vols avec son chien, a déclaré qu’il lui était difficile de partir lorsqu’elle pouvait voir les flammes se diriger vers sa ville.

« Émotionnellement, c’était des montagnes russes de regarder par la fenêtre et de voir ce feu rugir vers votre ville. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais », a-t-elle déclaré.

« J’avais l’impression d’abandonner les gens qui travaillaient le plus dur pour nous et c’était vraiment difficile à accepter. Mais il était temps, il était temps de sortir. Ce n’était pas une bonne situation.

Jameson a déclaré qu’il y avait encore environ 100 civils dans la ville, mais que deux navires de la Garde côtière se trouvaient dans le port au cas où de nouvelles évacuations seraient nécessaires.

AUTRES ZONES TOUJOURS IMPACTÉES PAR LES INCENDIES

Ailleurs dans la région de South Slave, les prévisions de risque d’incendie sur le territoire étaient élevées samedi pour les communautés de Fort Resolution, Fort Providence, Fort Smith et Enterprise.

À son point le plus proche, l’incendie de forêt du complexe Wood Buffalo, qui est l’un des incendies préoccupants, se trouvait à environ 3,4 kilomètres au sud de la résidence la plus proche à Fort Smith, à 2,4 kilomètres de la subdivision Bell Rock et à 4,3 kilomètres de Thebaca.

Cet incendie s’étend sur environ 4 683 kilomètres carrés.

Dans la région de North Slave, les prévisions de risque d’incendie ont été jugées élevées pour les communautés de Lutsel Ke, Wekweeti, Whati et Gameti, et extrêmes pour Yellowknife et Behchoko.

Plus de 360 ​​​​personnels, dont des membres des Forces armées canadiennes, 17 hélicoptères, quatre groupes d’avions-citernes et de l’équipement lourd, ont été affectés aux incendies dans la région samedi.

L’incendie de Behchoko/Yellowknife, également appelé ZF015, s’est produit à environ 15 kilomètres de Yellowknife et s’étendait sur environ 1 670 kilomètres carrés.

LES CENTRES D’ÉVACUATION DE L’ALBERTA REÇOIVENT UN afflux d’évacués

Plus de 19 000 habitants de la seule capitale ont été contraints de quitter leur domicile en raison de la menace active d’incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest.

Jameson a confirmé que les centres d’évacuation d’Edmonton sont désormais « au maximum », de sorte que ceux qui ont été évacués de Hay River vendredi ont été transportés à Calgary.

« L’Alberta a fait un travail phénoménal pour accueillir nos résidents et travaille toujours très fort pour les gens de ma communauté et je ne peux pas les remercier assez », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si le fait que les installations d’évacuation en Alberta fonctionnent à pleine capacité était un problème, la maire a répondu qu’elle ne le croyait pas.

« Les gens nous contactent tout le temps en disant : « Hé, j’ai ça ». ‘Venez ici.' »