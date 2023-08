Incendies aux Territoires du Nord-Ouest : un incendie préoccupant près de Yellowknife

Les deux prochains jours seront critiques dans la lutte contre un incendie de forêt dans la banlieue de Yellowknife, ont indiqué les responsables dans une mise à jour jeudi.

L’incendie qui brûlait juste à l’extérieur de la capitale se trouvait toujours à 15 kilomètres de la municipalité jeudi matin, mais les autorités ont déclaré que les conditions dans la région se détérioraient rapidement.

Des températures élevées, une faible humidité et des vents violents à violents devraient exercer une « pression importante » sur le début de l’incendie dans la région du Slave Nord jeudi et vendredi.

« Il s’agit d’une période importante de 48 heures dans les efforts visant à réduire la menace qui pèse sur la région de la capitale avec la possibilité que les incendies s’échappent du périmètre et se propagent vers l’est », a déclaré le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans la mise à jour.

« Nous ferons tout notre possible pour continuer à le tenir à distance et continuer à progresser vers la réduction des menaces d’incendies de forêt dans la région. »

Plus de 20 000 habitants de la capitale territoriale ont été contraints de fuir leur domicile la semaine dernière à cause de l’incendie, qui continue de constituer une menace pour la région.

Les prévisions de risque d’incendie du gouvernement territorial indiquaient que les conditions de risque d’incendie à Yellowknife étaient extrêmes pour jeudi et vendredi. Dans la communauté voisine de Behchoko, les conditions de risque d’incendie ont été jugées extrêmes de jeudi à samedi.

Cependant, les responsables ont déclaré que l’incendie près des communautés ne devrait pas atteindre la périphérie de la capitale au cours des trois prochains jours et qu’il a été « tenu en échec ».

Ce succès a été attribué au travail de plus de 320 personnes sur le terrain, notamment des Forces armées canadiennes, au soutien aérien de 13 hélicoptères, aux entrepreneurs soutenant l’effort de protection communautaire, aux importations structurelles de pompiers, ainsi qu’à un peu de pluie au cours des derniers jours. .

Une épaisse fumée provenant des incendies de forêt à proximité remplit le ciel de Yellowknife le mardi 15 août 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Angela Gzowski

Dans les jours à venir, les responsables ont déclaré que des flambées de flammes et des incendies brûlant la cime des arbres pourraient être périodiquement attendus à Yellowknife. À Behchoko, le risque a été jugé « minime », avec des poussées « étranges » dues au temps plus chaud et ensoleillé prévu pour les prochains jours.

La dernière mise à jour du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indique que l’incendie s’étendait sur environ 1 741 kilomètres carrés.

INCENDIES PRÉOCCUPANTS DANS LA RÉGION DU SLAVE SUD

Les incendies représentaient également une menace extrême pour plusieurs communautés de la région du Slave Sud.

À Hay River, les prévisions de danger d’incendie étaient jugées extrêmes pour jeudi et vendredi.

À Fort Smith et à Fort Providence, les prévisions de risque d’incendie ont été jugées extrêmes de jeudi à samedi.

Pendant ce temps, chez Enterprise, les prévisions de risque d’incendie ont été classées comme extrêmes pour vendredi.

Mercredi après-midi, un incendie baptisé « SS052 » se trouvait à environ huit kilomètres au sud de Hay River, à 10 kilomètres au sud de la Première nation Katlodeeche et à 14 kilomètres de Kakisa et avait « violé » et « considérablement endommagé » la communauté d’Enterprise.

Les responsables ont déclaré que l’activité des incendies avait augmenté dans l’extrémité sud-est de l’incendie depuis mardi, nécessitant le déploiement de davantage de moyens dans cette zone.

Un autre incendie, appelé « Wood Buffalo Complex », persistait à environ quatre kilomètres au sud de Fort Smith mardi après-midi. Sa superficie était d’environ 4 530 kilomètres carrés.

« Malgré la croissance globale des incendies, il n’y a pas eu de croissance significative vers Fort Smith (lundi) soir », a déclaré mardi le gouvernement territorial dans une mise à jour.

« Nous reconnaissons que cette distance n’a pas changé au cours de la dernière semaine et nous tenons à souligner que cela ne signifie pas que l’incendie ne s’étend pas ou que la menace a disparu. »

Environ 308 personnes, 24 hélicoptères et 57 pièces d’équipement lourd tentaient d’éteindre et de ralentir la propagation de l’incendie du complexe de Wood Buffalo, ont ajouté les responsables.