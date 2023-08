Incendies aux Territoires du Nord-Ouest : les habitants restants de Hay River sont forcés de partir

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a porté son attention sur la communauté de Hay River vendredi alors qu’un violent incendie de forêt a entraîné un comportement extrême des incendies dans la région et forcé l’évacuation de toutes les personnes restantes, y compris les travailleurs essentiels, dans la ville.

Des températures « extrêmement élevées » et des vents « forts » du sud-ouest ont créé un « événement d’explosion » qui a submergé les efforts de lutte contre les incendies à l’extrémité nord de l’incendie, a déclaré Jessica Davey-Quantick, responsable de l’information sur les incendies de forêt, lors d’une conférence de presse vendredi soir.

Davey-Quantick a déclaré qu’il y avait un front de flammes de plusieurs kilomètres de large se déplaçant parallèlement à l’autoroute en direction de Hay River. Il a été signalé pour la dernière fois qu’il se trouvait à sept kilomètres du poste de pompiers à l’extérieur de la ville et à 10 kilomètres au sud de la route du côté ouest de Hay River.

Les équipes de pompiers et les avions ont été retirés et repositionnés dans une zone sûre, a noté Davey-Quantick, ajoutant que les pompiers travaillaient pour protéger les structures et étaient prêts à faire face à « tout empiètement » que l’incendie pourrait avoir sur la ville.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Shane Thompson, a qualifié l’évolution de la situation à Hay River de « très grave » et a déclaré que le territoire la surveillerait de très près.

« Malheureusement, on nous rappelle continuellement que les incendies de forêt ne doivent pas être sous-estimés et que la situation peut changer rapidement », a-t-il déclaré.

« C’est pourquoi je continue d’exhorter tous les résidents à rester à l’écart des communautés faisant l’objet d’ordres d’évacuation. Ces ordres ne sont jamais faciles à émettre, alors veuillez les respecter tant qu’ils sont en vigueur.

Environ 150 résidents, y compris des travailleurs essentiels, se trouvaient toujours dans la communauté de Hay River vendredi avant le dernier ordre d’évacuation, a déclaré Jennifer Young, responsable de l’information de l’organisation de gestion des urgences.

Trois avions étaient prévus pour transporter les gens hors de la communauté vendredi soir, tandis que certains prévoyaient de partir par d’autres moyens, a-t-elle noté.

Davey-Quantick a déclaré que les équipages ont tout fait pour se préparer à un événement comme celui-ci et continueront de faire tout leur possible pour protéger Hay River.

« Il y a une menace, mais avec les incendies de forêt, rien n’est sûr. Il est possible que le feu s’éloigne de la ville, mais nous ne prenons aucun risque », a-t-elle déclaré.

« Nous nous préparons au pire et espérons le meilleur. »

La carte des incendies de forêt en Alberta montre les distances entre les incendies de Wood Buffalo et les communautés des Territoires du Nord-Ouest et de l’Alberta le 25 août 2023. (Feu de forêt en Alberta) Plusieurs autres communautés de la région de South Slave, notamment Fort Smith, Fort Providence, Enterprise et Fort Resolution, étaient également exposées à un risque d’incendie « extrême » vendredi, a indiqué le gouvernement territorial dans une mise à jour en ligne vendredi.

« Les attaques directes se poursuivent dans des endroits particuliers à Thebacha, Fort Smith et Fort Fitzgerald, les opérations se poursuivant toute la nuit pour protéger ces communautés », a déclaré Davey-Quantick.

RÉGION DU SLAVE NORD

Pendant ce temps, une bande météorologique se déplaçait vendredi dans la région de North Slave, entraînant des vents de plus en plus forts et des températures record, a déclaré Davey-Quantick.

« Il fait anormalement chaud pour cette période de l’année. Très peu de précipitations sont attendues et d’importants incendies se sont produits aujourd’hui et devraient se poursuivre jusqu’au week-end », a-t-elle ajouté.

Même si les incendies dans la région restent largement présents, elle a averti que le risque n’a pas diminué.

Les équipes « coupent » les incendies dans la région de Fort Smith pour empêcher les flammes de se propager le 23 août 2023. (Feu de forêt en Alberta)

« Ces incendies sont importants et brûlants. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour protéger chaque communauté et notre sécurité à tous, y compris nos pompiers », a déclaré Davey-Quantick.

Les responsables ont déclaré que trois structures avaient été perdues à cause d’un incendie dans la région de North Slave. Cet incendie, dans la région d’Ingraham Trail, est estimé à environ 501 kilomètres carrés.

«C’est extrêmement malheureux, mais c’est une réalité compte tenu des incendies de forêt extraordinaires auxquels nous sommes confrontés cette année», a déclaré le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans une mise à jour.

Sur l’ensemble du territoire, 29 684 kilomètres carrés ont brûlé à ce jour, un total qui se rapproche du record établi en 2014, où 34 000 kilomètres carrés avaient brûlé.

UNE COMMUNAUTÉ RETOURNE

Jeudi soir, les résidents de Jean Marie River, à environ 360 kilomètres au nord-ouest de Hay River, ont été autorisés à rentrer.

La petite communauté de 63 habitants a été évacuée en raison d’un incendie de forêt à proximité au début du mois.

Cependant, Davey-Quantick a averti que les équipes travaillaient toujours pour atténuer la menace d’un incendie de forêt dans la région vendredi.

« Cet incendie a également nécessité des attaques directes de la part des avions-citernes et de leurs équipages, car la météo n’était pas de notre côté aujourd’hui. Les températures sont élevées», a-t-elle déclaré.

Bien que la communauté ne soit plus soumise à un ordre d’évacuation, elle est toujours en alerte d’évacuation.

« Cela signifie que les résidents doivent continuer à être prêts à partir. Faites le plein de vos véhicules et préparez vos effets personnels », a indiqué le gouvernement territorial.

LES RÉSIDENTS DÉSPERENT DE RETOURNER

Vendredi marquait une semaine depuis qu’un ordre d’évacuation avait été émis à Yellowknife et les responsables ont averti une fois de plus qu’il n’était toujours pas sécuritaire de retourner dans la capitale, ainsi que dans d’autres communautés soumises à des ordres d’évacuation.

La communauté de 20 000 habitants et ses environs ont reçu l’ordre d’évacuer vendredi dernier avant qu’un incendie de forêt d’une superficie d’environ 1 741 kilomètres carrés n’atteigne la périphérie de la ville.

« Il est si important que vous ne retourniez pas dans les communautés évacuées. Ce n’est pas le moment de prendre des risques ou de trouver des failles », a déclaré Davey-Quantick.

« Nous savons que c’est difficile d’être absent, nous le sommes aussi. Nous comprenons la lutte, mais de la part des personnes sur le terrain qui luttent contre ces incendies et travaillent nuit et jour pour protéger nos maisons, respectez les ordres d’évacuation.

La route est fermée vers le nord jusqu’à Yellowknife depuis Fort Providence, dans les Territoires du Nord-Ouest, le jeudi 17 août 2023. (LA PRESSE CANADIENNE/Jeff McIntosh)

Ces derniers jours, des informations ont fait état de personnes qui tentaient de regagner la capitale territoriale malgré l’ordre d’évacuation en vigueur. En réponse, la GRC a installé des points de contrôle le long des autoroutes menant à la ville et refoule les gens.

Centraide des Territoires du Nord-Ouest exhorte les Canadiens à donner de l’argent, des vêtements et des objets personnels aux évacués en attendant leur retour.

Ces derniers jours, des informations ont fait état de personnes qui tentaient de regagner la capitale territoriale malgré l’ordre d’évacuation en vigueur. En réponse, la GRC a installé des points de contrôle le long des autoroutes menant à la ville et refoule les gens.

Ces derniers jours, des informations ont fait état de personnes qui tentaient de regagner la capitale territoriale malgré l’ordre d’évacuation en vigueur. En réponse, la GRC a installé des points de contrôle le long des autoroutes menant à la ville et refoule les gens.