Incendies à Yellowknife : les évacués devraient rentrer chez eux comme prévu

COUTEAU JAUNE –

Les étagères de la coopérative de Yellowknife sont remplies de nourriture et l’épicerie se prépare à accueillir des milliers de personnes, car l’ordre d’évacuation doit être levé mercredi.

« Je suis heureux que demain, ce soit enfin terminé et que les gens puissent retourner dans la belle ville de Yellowknife », a déclaré Justin Nelson, directeur général de l’épicerie.

La levée de l’ordre reste conditionnée aux incendies et aux conditions routières, mais le responsable de l’information sur les incendies de forêt aux Territoires du Nord-Ouest, Mike Westwick, a déclaré lundi qu’aucun problème n’était prévu pour l’autoroute 1 au cours des prochains jours.

L’air frais de l’automne de mardi a été bien accueilli dans la capitale territoriale alors que des visages familiers de travailleurs essentiels ont commencé à revenir à Yellowknife pour s’assurer que la ville serait prête au retour des résidents.

La directrice municipale de Yellowknife, Sheila Bassi-Kellett, a déclaré que les travailleurs des épiceries, des pharmacies, des fournisseurs de chauffage domestique et même de certains chauffeurs de taxi et garderies avaient déjà commencé à revenir.

L’ordre d’évacuation des 20 000 habitants de Yellowknife et de ceux des communautés voisines des Premières Nations de Ndilo et Dettah a été émis le 16 août.

Quelques jours plus tôt, des milliers de personnes vivant à Hay River et à Fort Smith ont reçu l’ordre de partir et restent déplacées.

Les responsables de Yellowknife ont déclaré que la ville se préparait à ce que les gens retirent trois semaines de nourriture de leurs réfrigérateurs.

« Nous serons la deuxième place qu’ils atteindront », a déclaré Nelson lors d’une brève pause à l’épicerie.

« Ils rentreront chez eux, vérifieront leur maison (et) il y aura beaucoup de nourriture avariée dans leur réfrigérateur. »

La coopérative emploie habituellement 160 personnes, mais elle en compte actuellement 22. Ils savent qu’il y aura beaucoup de travail dans les prochains jours, a-t-il déclaré, mais cela vaudra la peine de revoir leurs amis, voisins et familles après des semaines de séparation.

« La grande victoire pour moi à la fin, c’est de voir mes enfants revenir », a déclaré Nelson.

Les températures plus fraîches et les efforts de lutte contre les incendies ont suffisamment amélioré la situation pour que les Forces armées canadiennes mettent également fin à leur aide dans les Territoires du Nord-Ouest. À son apogée, il y avait 350 membres déployés, ainsi qu’un soutien aérien.

Les Forces armées canadiennes ont déclaré qu’à l’heure actuelle, aucune demande n’a été reçue pour aider à soutenir les vols de retour vers Yellowknife.

Le territoire se prépare à un afflux de circulation sur l’autoroute 1 en direction de Yellowknife. Des préparatifs sont également en cours pour ceux qui reviendront par avion.

Jay Boast, responsable de l’information de l’Organisation de gestion des urgences des Territoires du Nord-Ouest, a déclaré que plus de 2 000 personnes se sont inscrites pour des vols de retour.

Il a été conseillé aux résidents de se préparer à être autonomes pendant 72 heures à leur retour.

« Nous sommes ravis que les gens reviennent à la maison. L’attente a été très longue », a déclaré Kieron Testart, qui travaille avec les opérations d’urgence de la Première Nation des Dénés Yellowknives.

Il a déclaré qu’ils prévoyaient de déployer littéralement le chariot de bienvenue avec de grandes banderoles accrochées en ville pour montrer à tout le monde à quel point ils nous ont manqué.

Testart n’a pas non plus revu ses enfants ni sa femme depuis l’émission de l’ordre d’évacuation. Il a vu des enfants qui étaient revenus plus tôt mardi et est devenu ému.

« C’est un peu un choc, mais c’est un choc vraiment bienvenu, car cela vous rappelle que cela touche à sa fin », a déclaré Testart.

Bien qu’aucune destruction n’ait été signalée en raison d’incendies à Yellowknife, Testart a déclaré que les résidents de retour pourraient être choqués par les changements apportés au paysage par les efforts déployés pour contenir les flammes.

Tous les arbres ont été coupés sur la route que la plupart des gens emprunteront depuis l’autoroute à Yellowknife et la zone de forêt boréale a été laissée sous forme de roche, qui, selon Testart, ressemble à « la surface de la lune ». À la limite est de la ville, il y a désormais un coupe-feu de 100 mètres.

« Je pense que vous pouvez probablement le voir depuis l’espace », a-t-il déclaré.

Pour les habitants du Nord, la terre est leur foyer, a-t-il déclaré, donc une vision différente des choses affectera les gens. Selon lui, il faudra du temps pour que la vie revienne à la normale.

« Je pense que rentrer à la maison va avoir des conséquences émotionnelles sur les gens. »



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 5 septembre 2023.



— Par Kelly Geraldine Malone à Saskatoon