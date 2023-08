Incendies à Maui – mise à jour aujourd’hui: Biden dit qu’il ne veut pas « gêner » alors que le nombre de morts à Hawaï atteint 106

Les membres de la Garde offriront leur soutien à l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï et aux forces de l’ordre locales et aideront aux efforts de commandement et de contrôle, a déclaré mardi la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh.

Le US Army Corps of Engineers aide à l’enlèvement des débris et à l’alimentation temporaire. Le Corps a déployé 27 membres du personnel – en service actif et civils – et 41 sous-traitants.