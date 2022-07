Incendies à Londres: des maisons englouties au milieu d’une vague de chaleur record

LONDRES –

La Grande-Bretagne a enregistré mardi sa température la plus élevée de 40 ° C (104 ° F) alors qu’une vague de chaleur qui s’emparait de l’Europe s’intensifiait, forçant les voies ferrées à se déformer et alimentant une série d’incendies à travers Londres.

Le Met Office a déclaré que le record provisoire, qui doit encore être confirmé, a été enregistré à 12h50 (11h50 GMT) à l’aéroport d’Heathrow à Londres, dépassant le précédent record de 38,7°C enregistré en 2019.

Stephen Belcher du Met Office a déclaré qu’il ne s’attendait pas à voir de telles températures en Grande-Bretagne au cours de sa carrière.

“Les recherches menées ici au Met Office ont démontré qu’il est pratiquement impossible pour le Royaume-Uni de connaître 40 ° C dans un climat non perturbé, mais le changement climatique provoqué par les gaz à effet de serre a rendu ces températures extrêmes possibles”, a-t-il déclaré.

Le mercure continuant d’augmenter, les lignes de train de Londres jusqu’aux côtes est et ouest du pays ont été annulées, les compagnies d’électricité ont signalé des pannes massives et les centres-villes normalement occupés semblaient calmes. Network Rail a tweeté un certain nombre de photos montrant de grands virages et plis dans les voies ferrées.

À l’est de la capitale, un grand incendie a englouti des maisons dans le village de Wennington, les flammes déchirant les champs secs d’amadou voisins et s’approchant d’une église historique. Ailleurs, de vastes étendues d’herbe autour de la capitale étaient en feu, soufflant de la fumée sur les routes principales et les zones voisines.

Les pompiers de Londres ont déclaré un incident majeur et ont exhorté les gens à cesser de faire des barbecues.

La Grande-Bretagne, qui peut avoir du mal à maintenir les principaux services de transport dans des conditions de chaleur extrême ou de neige, a été placée en état d’urgence nationale en raison des températures sans précédent.

‘NE PAS VOYAGER’

Le ministre des Transports, Grant Shapps, a déclaré qu’il y avait eu une quantité considérable de perturbations de voyage.

“Les infrastructures, dont une grande partie a été construite à l’époque victorienne, n’ont tout simplement pas été construites pour résister à ce type de température”, a-t-il déclaré.

Les climatologues ont déclaré que la température autrefois impensable à Londres allait probablement devenir plus courante dans les années à venir.

Sony Kapoor, professeur de climat et de macroéconomie à l’Institut universitaire européen, a déclaré qu’il pensait depuis longtemps que les gens sous-estimaient les impacts physiques du changement climatique à l’époque contemporaine. “Mais même moi, je n’aurais jamais pensé que nous verrions 40 degrés Celsius à Londres en 2022”, a-t-il déclaré.

L’arrivée d’une vague de chaleur brûlante qui a d’abord déclenché des incendies de forêt à travers l’Europe avant d’arriver en Grande-Bretagne a braqué les projecteurs sur les promesses de “zéro net” faites par les candidats en lice pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre.

Après que Johnson ait défendu le passage au statut zéro net lorsque la Grande-Bretagne a tenu le sommet COP26 des Nations Unies en 2021, certains des candidats pour le remplacer sont apparus plus tièdes et ont classé d’autres défis auxquels le pays est confronté comme leur priorité.

Une candidate, Kemi Badenoch, a déclaré qu’elle croyait en la réduction des émissions de carbone, mais pas en la faillite de l’économie pour le faire.

Les législateurs qui se sont ensuite réunis dans un bâtiment chaud de la Chambre des communes pour annoncer l’élimination de Badenoch de la compétition ont été gardés au frais par plusieurs grands fans.



(Reportage supplémentaire de Gloria Dickie ; Écriture de Kate Holton et William James ; Montage par Angus MacSwan, Catherine Evans et Raissa Kasolowsky)