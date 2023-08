Incendies à Hawaï : plus de 100 personnes se manifestent après avoir été portées disparues

Un jour après que les autorités hawaïennes ont publié 388 noms de personnes portées disparues à la suite des incendies de forêt meurtriers à Maui, plus de 100 d’entre elles ou leurs proches se sont manifestés pour déclarer qu’elles étaient en sécurité, a indiqué le FBI.

L’agence examine les informations fournies et s’efforce de supprimer les noms de la liste.

« Nous sommes très reconnaissants envers les personnes qui nous ont contacté par téléphone ou par courrier électronique », a déclaré Steven Merrill, l’agent spécial du FBI en charge à Honolulu, lors d’une conférence de presse. « À mesure que nous retirons quelqu’un d’une liste, cela nous a permis de consacrer davantage de ressources à ceux qui sont toujours sur la liste. »

Plusieurs personnes figurant sur la liste avaient confirmé plus tôt dans la journée à l’agence de presse Associated Press qu’elles étaient bel et bien en vie, quelques-unes se disant également confuses ou frustrées d’y figurer. Au moins deux autres personnes figuraient parmi les victimes de l’incendie – des personnes dont on sait qu’elles ont péri mais qui n’ont pas encore été positivement identifiées comme décédées dans le décompte officiel, qui s’élève actuellement à 115.

Un ancien habitant de Lahaina, la communauté balnéaire historique démolie dans l’incendie, s’est retrouvé sur la liste même s’il a déménagé il y a trois ans. Arturo Gonzalez Hernández a déclaré avoir appelé le FBI vendredi pour lui fournir son nom et sa date de naissance. Une liste inexacte pourrait causer un stress inutile, a-t-il déclaré.

« Certaines personnes souffrent encore des conséquences de la mort d’un si grand nombre de personnes », a déclaré Gonzalez.

Les 388 noms représentaient une partie d’une liste plus large de 1 100 personnes portées disparues que le FBI a déclaré plus tôt cette semaine qu’il s’efforçait de valider. Le comté de Maui a déclaré que la liste nouvellement publiée comprenait ceux pour lesquels elle contenait les noms et prénoms ainsi que les coordonnées vérifiées de quelqu’un qui avait signalé leur disparition.

« Une fois que ces noms seront rendus publics, cela peut causer et causera de la douleur aux personnes dont les proches sont répertoriés », a déclaré le chef de la police John Pelletier dans un communiqué jeudi soir. « Ce n’est pas une chose facile à faire, mais nous voulons nous assurer que nous faisons tout notre possible pour rendre cette enquête aussi complète et approfondie que possible. »

Les autorités ont demandé à toute personne connaissant une personne figurant sur la liste de contacter les autorités.

Heidi Mazur, de Lahaina, a déclaré qu’elle était frustrée de figurer sur la liste des personnes portées disparues alors qu’elle était active sur Facebook et avait lancé une collecte de fonds en ligne après l’incendie.

« Ils me trouveront dans une minute à New York si je ne paie pas l’immatriculation de ma voiture ou les taxes, mais ils n’arrivent pas à me localiser en cas de catastrophe ici à Lahaina ! a-t-elle dit via Facebook Messenger.

Jeudi après-midi, 1 732 personnes supplémentaires portées disparues avaient été retrouvées saines et sauves, ont indiqué les autorités.

Les équipes recherchent des restes parmi les cendres d’entreprises et d’immeubles résidentiels à plusieurs étages détruits. Les recherches prendront des semaines, la plupart des dernières structures posant des défis complexes, a déclaré vendredi le colonel David Fielder, commandant adjoint de la force opérationnelle conjointe de réponse aux incendies de forêt, lors d’une conférence de presse.

Des dizaines de chercheurs ont également parcouru une étendue d’eau de 6,4 km (quatre milles) à la recherche de traces de personnes qui auraient pu péri après avoir escaladé une digue pour tenter d’échapper aux flammes et à la fumée noire qui enveloppaient la ville.

Plus tôt dans la semaine, les autorités ont demandé aux proches des personnes toujours portées disparues de se manifester et de donner des échantillons d’ADN pour aider à identifier les restes, promettant que les échantillons ne seraient pas enregistrés dans les bases de données des forces de l’ordre ni utilisés de quelque autre manière. À l’époque, l’ADN de seulement 104 familles avait été collecté, un chiffre que les responsables ont qualifié d’inquiétant.

Le procureur de Maui, Andrew Martin, qui dirige le centre d’aide aux familles, a déclaré qu’il y avait eu une légère augmentation des dons d’échantillons depuis lors, mais que « nous n’en sommes toujours pas là où nous voulons être ».