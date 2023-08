Incendies à Hawaï: Biden approuve la déclaration de catastrophe alors que le nombre de morts à Maui pourrait augmenter – dernières mises à jour

Ce financement peut être utilisé pour des subventions pour des logements temporaires, des prêts pour couvrir des biens non assurés qui ont été endommagés et d’autres manières pour soutenir la reprise sur l’île.

Les évènements clés

Green a écourté ses vacances pour retourner dans l’État, s’engageant «à ne ménager aucune ressource pour lutter contre les incendies de forêt destructeurs, abriter les déplacés, soigner et réconforter les traumatisés, soutenir nos premiers intervenants, rétablir les lignes de communication et solliciter l’aide de notre fédéral et les partenaires du comté pour faire face à cette catastrophe unique dans une vie ».

De plus, United Airlines a annulé ses vols à destination de l’aéroport de Kahului et enverra les avions vides sur l’île pour ramener les gens sur le continent, a tweeté la compagnie aérienne jeudi.

Je vais m’assurer que l’État a tout ce dont il a besoin du gouvernement fédéral pour récupérer… J’ai commandé tous les actifs fédéraux disponibles sur l’île, y compris la garde côtière américaine, la troisième flotte de la marine et l’armée américaine, pour aider les interventions d’urgence locales groupes et la garde nationale hawaïenne.

L’approbation de la déclaration « débloquera le plein pouvoir et le soutien du gouvernement fédéral, qui comprend des ressources de secours en cas de catastrophe et un soutien financier direct à nos communautés », a déclaré Green dans un tweet.

Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a tweeté une photo de lui examinant et signant la déclaration d’urgence que Joe Biden a signée plus tôt ce matin.

« Ces incendies sont absolument dévastateurs et nous ne connaîtrons pas l’étendue des dégâts avant un certain temps. En attendant, la plus haute priorité est la sécurité des personnes », Schatz a déclaré en tant que communiqué du mercredi .

Le plus grand banian d’Amérique, au cœur de Lahaina, a eu 150 ans cette année. Le voici après le #MauiFires . Un symbole tragique de l’urgence climatique et de la cupidité coloniale pic.twitter.com/P4GtcqqCFD

On ne sait pas ce qui a déclenché l’incendie, qui s’est rapidement propagé vers la ville mardi soir. Les flammes ont été attisées par des vents violents et alimentées par la végétation sèche des collines voisines. Lorsque l’incendie féroce a balayé la ville historique, de nombreux bâtiments en bois n’ont eu aucune chance et ont été rapidement transformés en tas de cendres.

Un banian vieux de 150 ans qui servait à donner de l’ombre aux habitants et aux touristes visitant Lahaina est devenu un symbole de la dévastation des incendies. L’arbre, qui a été brûlé mais semble toujours debout, a atteint plus de 60 pieds de haut avec des feuilles et des branches qui s’étendaient sur tout un bloc.

il y a 3h 13h15 HAE Olivier Milman

Les incendies dévastateurs à Hawaï, où au moins 36 personnes sont mortes après une conflagration qui a englouti la ville historique de Lahaina, ont été aggravés par un certain nombre de facteurs, dont le changement climatique, ont déclaré des scientifiques.

Katharine Hayhoe, scientifique en chef de Nature Conservancy, a déclaré que le réchauffement climatique assèche la végétation, la préparant comme combustible pour un incendie. « Le changement climatique ne déclenche généralement pas les incendies ; mais cela les intensifie, augmentant la zone qu’ils brûlent et les rendant beaucoup plus dangereux », a tweeté Hayhoe.

Maui a connu d’autres incendies graves ces dernières années, avec des incendies en 2018 et 2021 rasant des centaines de maisons et provoquant l’évacuation de centaines de résidents et de touristes. Les experts disent que les incendies de forêt à Hawaï brûlent désormais quatre fois plus de superficie qu’au cours des décennies précédentes, en partie à cause de la prolifération d’herbes non indigènes plus inflammables, mais aussi de la hausse des températures mondiales.

Hawaï connaît des conditions de plus en plus sèches, avec des scientifiques calculant que 90% de l’État reçoit moins de précipitations qu’il y a un siècle, la période depuis 2008 étant particulièrement sèche. Les flammes qui ont déchiré Lahaina, pendant ce temps, ont été attisées par les vents du passage de l’ouragan Dora et la crise climatique est provoquant une augmentation globale des cyclones puissants dans le Pacifique central.

« Les incendies de forêt extrêmes à Lahania, en cet été de catastrophes climatiques, sont une preuve supplémentaire que nous sommes dans une urgence climatique et que cette crise nous tue », a déclaré Kaniela Ing, militante pour le climat et leader autochtone à Hawaï.