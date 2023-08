Incendies à Hawaï : au moins six personnes tuées à Maui

Points clés Au moins six personnes sont mortes après que des incendies de forêt attisés par les vents ont causé d’importants dégâts sur l’île de Maui à Hawaï.

Plusieurs quartiers ont été incendiés, tandis que des routes et des écoles ont été fermées dans certaines parties de l’île.

Certaines personnes ont sauté dans l’océan pour échapper à la fumée et au feu, incitant les garde-côtes américains à les secourir.

Les incendies de forêt attisés par les vents d’un ouragan lointain ont tué au moins six personnes et causé d’importants dégâts sur l’île de Maui à Hawaï, forçant certaines personnes à sauter dans l’océan pour échapper à la fumée et aux flammes.

Plusieurs quartiers ont été incendiés alors que le côté ouest de l’île, y compris la station touristique de Lahaina, a été presque coupé avec une seule autoroute ouverte alors que les responsables ont fait état d’une dévastation généralisée qu’il était encore trop tôt pour quantifier.

« Nous venons de vivre la pire catastrophe que j’aie jamais vue. Tout Lahaina est brûlé. C’est comme une apocalypse », a déclaré Mason Jarvi, un habitant de Lahaina, qui s’est échappé de la ville.

Au moins 4 000 touristes tentaient toujours de quitter l’ouest de Maui, a déclaré Ed Sniffen du ministère des Transports d’Hawaï. Bien qu’au moins 16 routes aient été fermées, l’aéroport de Maui fonctionnait toujours pleinement et les compagnies aériennes baissaient les tarifs et offraient des dérogations pour faire sortir les gens de l’île, a déclaré Sniffen.

Des personnes paniquées fuyant les flammes ont publié des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux montrant des nuages ​​​​de fumée apocalyptiques s’élevant sur des plages et des palmiers autrefois idylliques.

« Notre objectif principal est maintenant de sauver des vies », a déclaré le maire du comté de Maui, Richard Bissen, lors d’un point de presse.

Bissen avait peu de détails sur les décès, affirmant qu’il venait d’être informé du nombre avant le début du briefing.

« La situation est vraiment fluide. Ils font de la recherche et du sauvetage au moment où nous parlons », a déclaré le général de division Kenneth Hara de la Garde nationale.

Certaines personnes ont été forcées de sauter dans l’océan pour échapper aux conditions de fumée et d’incendie, ce qui a incité les garde-côtes américains à les secourir, selon un communiqué de presse du comté de Maui.

L’État a ouvert au moins cinq abris d’évacuation, ont indiqué des responsables.

La Maison Blanche a publié un message de condoléances du président américain Joe Biden, qui a salué le travail des pompiers et a ordonné « à tous les actifs fédéraux disponibles sur les îles d’aider à la réponse ».

La situation à Hawaï a reflété des scènes de dévastation ailleurs dans le monde cet été, alors que des incendies de forêt causés par une chaleur record ont forcé le l’Espagne, le Portugal et d’autres parties de l’Europe.

Dustin Johnson, originaire de San Diego, travaillait à Lahaina, dans l’ouest de Maui, pour une compagnie de bateaux charter qui emmène les touristes faire des excursions de deux heures depuis le port.

« J’étais le dernier à quitter le quai lorsque la tempête de feu a traversé les banians et a tout emporté avec elle », a-t-il déclaré à Reuters dans une interview à l’aéroport de Kahului, à 25 minutes de route à l’est de Lahaina.

« Et je me suis enfui et j’ai aidé tout le monde que je pouvais en cours de route. »

Le Service météorologique national a déclaré que les feux de brousse actuels résultent d’un mélange de conditions : végétation sèche, vents forts et faible humidité. Selon l’Université d’Hawaï, les grands incendies se produisent presque chaque année dans certaines parties de l’archipel hawaïen, bien que l’ampleur de ces incendies soit inhabituelle.

Mardi soir, des centaines d’acres avaient déjà brûlé et des routes et des écoles avaient fermé dans certaines parties des comtés d’Hawaï et de Maui, selon une proclamation d’urgence émise par la gouverneure par intérim d’Hawaï, Sylvia Luke. Le comté d’Hawaï englobe la grande île, située au sud de Maui.

À Maui, les incendies ont également détruit des parties de Kula, une zone résidentielle de la région montagneuse de l’arrière-pays, selon la proclamation.

Les responsables disent que les vents de l’ouragan Dora ont attisé les flammes à travers l’État. Ian Martin, un prévisionniste du NWS à Honolulu, a déclaré à Reuters que le pire des vents violents devrait se terminer mercredi soir ou tôt jeudi.