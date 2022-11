Incendie sur Enterprise Way à Kelowna avait un but éducatif – Kelowna Capital News

L’« incendie » a été signalé au 2255 Enterprise Way

Les équipes de la caserne de pompiers no 1 de Kelowna font une démonstration éducative. (Photo/Gary Barnes/Captial News)

Ce qui a été signalé comme une fumée et des flammes provenant d’un bâtiment le long d’Enterprise Way le 2 novembre s’est en fait avéré être la journée Amenez vos enfants au travail à la caserne de pompiers n ° 1 de Kelowna.

L’incendie a été signalé au 2255 Enterprise, qui est l’adresse du Hall n ° 1.

“Ce n’était qu’une démonstration, nous avons quelques cabines de brûlage que nous utilisons pour montrer au public la différence entre une pièce avec gicleurs et une pièce sans gicleurs”, a déclaré Scott Clarke, capitaine de peloton. “C’est ce qu’ils faisaient aujourd’hui.”

Plus de 15 jeunes et leurs parents ont assisté à la manifestation sous la surveillance attentive du service d’incendie de Kelowna.

