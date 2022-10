Incendie, routes fermées à la prison iranienne alors que les manifestants crient “Mort à Khamenei” sur Mahsa Amini

L’Iranien Evin a été englouti par le feu au milieu des manifestations.

Les manifestations sont dues à la mort de Mahsa Amini.

Les membres de la famille des prisonniers se sont rassemblés près de la prison.

Un énorme incendie s’est déclaré au milieu d’affrontements à la prison d’Evin à Téhéran, où sont détenus de nombreux détenus politiques et binationaux iraniens, selon des responsables et des témoins.

L’agence de presse d’État IRNA a déclaré que huit personnes avaient été blessées lors des troubles de samedi, qui ont éclaté après près d’un mois de manifestations à travers l’Iran contre la mort en détention de Mahsa Amini, une Kurde-iranienne de 22 ans.

Les manifestations ont posé l’un des défis les plus sérieux au gouvernement iranien depuis la révolution de 1979, avec des manifestations qui se sont propagées à travers le pays et certaines personnes scandant la mort du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Un communiqué de la justice iranienne a déclaré qu’un atelier de la prison avait été incendié “après une bagarre entre plusieurs prisonniers reconnus coupables de délits financiers et de vol”.

Les pompiers de Téhéran ont déclaré aux médias officiels que la cause de l’incident faisait l’objet d’une enquête.

“Les routes menant à la prison d’Evin ont été fermées à la circulation. Il y a beaucoup d’ambulances ici”, a déclaré un témoin joint par l’agence de presse Reuters. “Pourtant, nous pouvons entendre des coups de feu.”

Un autre témoin a déclaré que des familles de prisonniers s’étaient rassemblées devant l’entrée principale de la prison.

Le témoin a dit :

Je peux voir le feu et la fumée. Beaucoup de forces spéciales.

Un responsable de la sécurité a déclaré que le calme avait été rétabli dans la prison, tandis que l’IRNA a indiqué que “la situation est actuellement complètement sous contrôle”. Mais le premier témoin a déclaré à Reuters que des sirènes d’ambulance pouvaient être entendues et que de la fumée montait toujours au-dessus de la prison.

“Les gens des immeubles voisins scandent ‘Mort à Khamenei’ depuis leurs fenêtres”, a déclaré le témoin.

Tôt dimanche, IRNA a diffusé une vidéo qui, selon elle, montrait des zones carcérales endommagées par le feu. Des pompiers ont été vus en train d’arroser les débris avec de l’eau, apparemment pour empêcher l’incendie de se rallumer.

La prison accueille principalement des détenus faisant face à des accusations de sécurité, y compris des Iraniens ayant la double nationalité. Il a longtemps été critiqué par les groupes de défense des droits occidentaux et a été mis sur liste noire par le gouvernement des États-Unis en 2018 pour “graves violations des droits de l’homme”.

Parmi les détenus figurent l’universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah et le citoyen américain Siamak Namazi, dont la famille a déclaré qu’il avait été remis en détention cette semaine après une libération provisoire.

Réagissant aux informations faisant état de l’incendie, la famille de Namazi a déclaré dans une déclaration à l’agence de presse AFP partagée par son avocat qu’elle était “profondément préoccupée” et n’avait pas eu de nouvelles de lui.

Ils ont exhorté les autorités iraniennes à lui accorder des moyens “immédiats” pour contacter sa famille et à lui accorder un congé “car il n’est manifestement pas en sécurité dans la prison d’Evine”.

La sœur d’un autre citoyen américain détenu à Evin, l’homme d’affaires Emad Shargi, a déclaré que sa famille était “engourdie d’inquiétude” dans un post sur Twitter.

Un responsable iranien anonyme a déclaré à l’agence de presse Tasnim qu’aucun des prisonniers politiques n’était impliqué dans les troubles de samedi.

“Aucun prisonnier de sécurité n’a été impliqué dans l’affaire d’aujourd’hui [Saturday’s] entre les prisonniers, et fondamentalement, le quartier des prisonniers de sécurité est séparé et éloigné des quartiers des voleurs et des personnes reconnues coupables de délits financiers », a déclaré le responsable.

Interrogé sur l’incendie de la prison, le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes lors d’un voyage de campagne à Portland, Oregon : “Le gouvernement iranien est tellement oppressif”.

Il s’est dit surpris par “le courage des personnes et des femmes qui prennent [to] la rue” lors des récentes manifestations et avait un énorme respect pour eux. “C’était vraiment incroyable”, a-t-il ajouté.

Il a dit:

Ce n’est pas un bon groupe, au gouvernement.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a tweeté : « Nous suivons les rapports de la prison d’Evin avec urgence. Nous sommes en contact avec les Suisses en tant que puissance protectrice. L’Iran est entièrement responsable de la sécurité de nos citoyens détenus à tort, qui doivent être libérés immédiatement. “

Human Rights Watch a accusé les autorités de la prison d’avoir recouru à des menaces de torture et d’emprisonnement indéfini, ainsi qu’à de longs interrogatoires et à un refus de soins médicaux pour les détenus.

Les troubles à la prison d’Evin sont survenus après près d’un mois de manifestations à travers l’Iran depuis qu’Amini – une femme de 22 ans originaire de la région kurde du pays – est décédée le 16 septembre alors qu’elle était détenue pour “tenue inappropriée”.

Bien que les troubles ne semblent pas près de renverser le gouvernement, les protestations se sont élargies en grèves qui ont fermé des magasins et des entreprises, touché le secteur vital de l’énergie et inspiré des actes effrontés de dissidence contre le régime religieux iranien.

Samedi, des manifestants à travers l’Iran ont scandé dans les rues et dans les universités contre les chefs religieux du pays.

Une vidéo publiée par l’organisation norvégienne Iran Human Rights prétendait montrer des manifestations dans la ville de Mashhad, dans le nord-est de l’Iran, la deuxième ville la plus peuplée d’Iran, avec des manifestants scandant “Les religieux se perdent” et des chauffeurs klaxonnant.

Des vidéos publiées par le groupe montraient une grève des commerçants dans la ville kurde de Saqez, dans le nord-ouest du pays, la ville natale d’Amini. Une autre vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des lycéennes scandant “Femme, vie, liberté” dans les rues de Sanandaj, la capitale de la province du Kurdistan.

Les vidéos n’ont pas pu être vérifiées immédiatement.

L’agence de presse militante iranienne HRANA a déclaré dans une publication en ligne que 240 manifestants avaient été tués dans les troubles, dont 32 mineurs. Il a indiqué que 26 membres des forces de sécurité ont été tués et près de 8 000 personnes ont été arrêtées lors de manifestations dans 111 villes et villages et quelque 73 universités.

Parmi les victimes figurent des adolescentes dont la mort est devenue un cri de ralliement pour de nouvelles manifestations exigeant la chute du gouvernement iranien.

Les manifestants ont appelé samedi à manifester dans la ville d’Ardabil, dans le nord-ouest du pays, à la suite de la mort d’Asra Panahi, une adolescente de la minorité ethnique azérie qui, selon les militants, a été battue à mort par les forces de sécurité.

Les responsables ont démenti l’information et les agences de presse proches des Gardiens de la révolution ont cité son oncle disant que l’élève du secondaire était décédée d’un problème cardiaque.