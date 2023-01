Incendie, rivière, buissons : les informations locales sur ce qui a entravé l’opération de sauvetage après un accident d’avion au Népal

Le terrain dangereux sur les rives de la rivière Seti a entravé les efforts de sauvetage initiaux des villageois locaux qui se sont précipités pour sauver les 72 passagers de l’avion de ligne népalais qui s’est écrasé, a déclaré un témoin dimanche.

Au moins 68 personnes ont été tuées dimanche lorsqu’un avion de Yeti Airlines avec 72 personnes à bord, dont cinq Indiens, s’est écrasé dans une gorge de rivière alors qu’il atterrissait à l’aéroport nouvellement ouvert de la station balnéaire de Pokhara, dans le centre du Népal, ont annoncé des responsables.

Arun Tamu, un local, dont la maison était située près du site de l’accident d’avion, raconte l’enchaînement des événements qui ont suivi la dernière catastrophe aérienne qui a frappé le Népal.

“Nous avons entendu un bruit fort, et quand nous nous sommes précipités sur les lieux (de l’accident), nous étions les seules personnes du village. Il a fallu un certain temps à la police pour arriver sur les lieux, alors même que nous commencions nos efforts de sauvetage », a déclaré Tamu, cité par le journal MyRepublica.

Tamu a déclaré que lui et le reste des villageois avaient d’abord tenté d’éteindre le feu de l’épave en apportant des seaux d’eau.

“Nous avons également éliminé 10 à 12 personnes, dont deux semblaient essoufflées”, a-t-il déclaré.

Les efforts de sauvetage ont été entravés parce que l’avion s’était écrasé sur un terrain dangereux sur les rives de la rivière Seti, rendant difficile pour les villageois de se rendre près du site de l’accident, a raconté Tamu.

“Il était difficile de se rendre à l’endroit où l’avion s’était écrasé”, a-t-il déclaré.

«Nous ne sommes pas susceptibles de sauter dans le feu non plus. De plus, il y a un risque d’être emporté par l’eau car l’avion était tombé sur la rive de la rivière Seti. Il y avait un buisson envahi par la végétation et nous avions peur de tomber dans la gorge en essayant de sauver des gens », a-t-il expliqué.

Tamu a admis que les efforts de sauvetage n’avaient été intensifiés qu’après l’arrivée de la police.

Selon l’Autorité de l’aviation civile du Népal (CAAN ).

Au total, 68 passagers et quatre membres d’équipage se trouvaient à bord de l’avion.

Les ressortissants étrangers à bord de l’avion comprenaient cinq Indiens, quatre Russes, deux Coréens, un Australien, un Français, un Argentin et un Israélien.

Il n’y a jusqu’à présent aucune information sur un survivant, a déclaré Sudarshan Bartaula, porte-parole de Yeti Airlines.

Le Premier ministre Pushpa Kamal Dahal « Prachanda » a tenu une réunion d’urgence du Conseil des ministres à la suite de l’accident.

Le gouvernement népalais a formé dimanche une commission d’enquête de cinq membres pour enquêter sur l’accident d’avion.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)