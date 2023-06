Incendie récent au nord de West Kelowna probablement d’origine humaine

Le feu de forêt qui a déclenché l’après-midi du 11 juin est désormais maîtrisé.

L’incendie, situé au nord de West Kelowna près de Bear Creek, n’a atteint que 0,7 hectare.

BC Wildfire a d’abord répondu avec des équipes au sol et un hélicoptère. L’incendie a été répertorié comme ayant eu lieu quelques heures seulement après avoir été signalé pour la première fois.

La cause du feu de forêt est soupçonnée d’être liée à l’activité humaine, mais n’a pas encore été confirmée.

