Incendie nocturne dans un immeuble inoccupé du centre-ville de Kelowna

Le service d’incendie de Kelowna a répondu à un signalement de fumée provenant d’un petit incendie dans un immeuble d’appartements en construction sur la rue Saint-Paul à 22h30. le 8 février.

Les premières équipes ont pu localiser, abattre et contenir l’incendie, limitant les dégâts au premier étage.

Le bâtiment était inoccupé et en est encore aux premiers stades de construction, et il n’y a pas eu de blessés.

Le service d’incendie de Kelowna a répondu avec cinq moteurs, deux camions à échelle, une unité de sauvetage, une unité de commandement, une unité de sécurité et 26 pompiers. La GRC, BCAS, Fortis Gas and Electrical étaient également présents et ont aidé.

L’incendie est considéré comme suspect et fera l’objet d’une enquête par le service d’incendie de Kelowna et la GRC.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de Kelownafire