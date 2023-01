Incendie mortel d’une maison à Hamilton: les responsables feront le point

Les responsables des pompiers devraient fournir une mise à jour cet après-midi sur un incendie meurtrier à Hamilton qui a fait deux adultes et deux enfants morts la semaine dernière.

L’incendie de trois alarmes a éclaté vers 23 heures le 29 décembre au 14 Derby Street, dans le secteur de Rymal Road East et Upper Gage Avenue.

Les pompiers sont arrivés pour trouver une épaisse fumée et des flammes à l’avant et à l’arrière de la maison et des personnes ont été piégées aux étages supérieurs.

Quatre personnes ont été tirées du deuxième étage de la maison et transportées d’urgence à l’hôpital, mais n’ont pas survécu. Deux autres ont été transportés à l’hôpital avec des blessures graves.

Des lapins de compagnie ont également été retrouvés morts à l’intérieur de la maison après l’extinction de l’incendie.

Les pompiers ont déclaré qu’ils pensaient que le feu s’était déclaré à l’arrière du premier étage, puis s’était propagé. Il n’y avait pas d’avertisseurs de fumée fonctionnels à l’intérieur de la maison.

Le prévôt des incendies de l’Ontario Jon Pegg et le chef des pompiers de Hamilton David Cunliffe devraient fournir une mise à jour sur l’enquête sur l’incendie à 15 h.



– Avec des fichiers de Kerrisa Wilson du CP24