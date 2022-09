HONOLULU (AP) – Les conclusions préliminaires d’une enquête sur un incendie d’ambulance qui a tué un patient et blessé un ambulancier le mois dernier montrent que l’incendie provient d’un appareil à oxygène couramment utilisé, ont déclaré mercredi des responsables à Hawaï.

L’incendie du 24 août a tué un patient de 91 ans et gravement blessé un ambulancier de 36 ans lorsque les flammes ont englouti l’arrière de l’ambulance dans le parking d’un hôpital de Kailua.

“Sur la base des conclusions préliminaires de cette enquête … l’incendie est classé comme accidentel et a pris naissance au niveau du régulateur d’oxygène portable”, a déclaré le chef des pompiers d’Honolulu, Sheldon “Kalani” Hao lors d’une conférence de presse. “La cause exacte et définitive de cet incendie ne peut être déterminée dans le cadre du service d’incendie d’Honolulu.”

Le Dr Jim Ireland, directeur des services d’urgence de la ville et du comté, a déclaré que l’ambulancier blessé avait déclaré avoir entendu un son fort lorsqu’il connectait un appareil respiratoire appelé CPAP, qui signifie pression positive continue des voies respiratoires, à une source d’oxygène dans le dos. de l’ambulance.

“Il est rapporté qu’au moment où l’ambulancier a connecté la ligne d’oxygène CPAP à la bouteille d’oxygène portable, il y a eu un son décrit comme un pop, suivi d’un flash lumineux avec l’arrière de l’ambulance se remplissant immédiatement de fumée et de feu, », a déclaré l’Irlande.

Il a déclaré que le technicien médical d’urgence qui conduisait l’ambulance a déclaré avoir entendu le même son avant l’incendie.

La ville a embauché des enquêteurs de l’Emergency Care Research Institute, une entreprise privée à but non lucratif spécialisée dans l’évaluation des dispositifs médicaux, pour aider les pompiers à déterminer la cause de l’incendie.

L’Irlande a déclaré que l’enquête sur ce qui avait déclenché l’incendie était en cours et qu’un rapport final serait publié une fois terminé.

Caleb Jones, l’Associated Press