Incendie mortel à Linden Heights jugé accidentel, cause inconnue

BALTIMORE — Près d’un an depuis que deux pompiers ont été tués après avoir combattu un incendie sur Linden Heights Avenuel’incendie a été classé comme accidentel, selon un communiqué de presse du service d’incendie de la ville de Baltimore.

Un incendie s’est déclaré le 19 octobre 2023, ravageant un groupe de maisons en rangée. Deux pompiers, 31 ans Rodney Pitts IIIde Baltimore, et âgé de 26 ans Dillon J. Rinaldo ont été tués et quatre autres ont été blessés.

Le Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu a découvert que l’incendie au 5210 Linden Heights Avenue avait commencé dans l’annexe arrière du premier étage. Le Maryland Occupational Safety and Health, qui a également enquêté, n’a constaté aucune violation des lois ou réglementations applicables.

« La perte de nos collègues dans l’incendie de Linden Heights est une profonde tragédie qui affecte profondément l’ensemble de notre département et la communauté », a déclaré le chef des pompiers de la ville de Baltimore, James Wallace, dans un communiqué. « Nos pompiers risquent leur vie chaque jour, et c’est navrant de constater qu’un tel sacrifice entraîne une perte. »

La cause de l’incendie reste inconnue, même si son origine a été trouvée. Les enquêteurs de l’ATF ont pu exclure une panne du système électrique ou une mauvaise élimination des matériaux à fumer, selon les pompiers.

« Bien qu’il ait été déterminé que l’incendie était de nature accidentelle, l’impact qu’il a causé n’est pas moins tragique », a déclaré Toni M. Crosby, agent spécial de l’ATF en charge de la division de terrain de Baltimore, dans le communiqué. «Nos pensées continuent d’être avec les familles et amis des pompiers ainsi qu’avec nos partenaires du service d’incendie de la ville de Baltimore.»

Diplômé de la Digital Harbor High School en 2011, Pitts a débuté comme pompier et EMT en août 2023 après avoir rejoint les pompiers de la ville l’année précédente. Il était sur le moteur 29 stationné à Park Heights.

Rinaldo est venu à Baltimore pour poursuivre son objectif de devenir pompier de carrière, quittant le service d’incendie de Fair Lawn, New Jersey, qu’il a rejoint en tant que pompier junior alors qu’il était au lycée et où son père était chef.

L’incendie de Linden Heights s’est produit alors que la ville était encore sous le choc de la incendie dans une maison vacante dans le pâté de maisons 200 de la rue S. Stricker qui a fait trois morts parmi les pompiers en 2022.

« Les pensées du BCFD vont aux familles de ceux qui ont été tués et blessés et leur bravoure est honorée », indique le communiqué. Le service d’incendie « reste déterminé à respecter les normes les plus élevées de sécurité et d’excellence opérationnelle ».