Incendie massif dans l’entrepôt de preuves du NYPD (VIDÉOS)

Plus de 100 membres du personnel d’urgence ont eu du mal à éteindre l’incendie, visible sur le radar Doppler

Un incendie à trois alarmes s’est déclaré dans l’entrepôt de contrôle et de mise en fourrière du département de police de New York dans le quartier de Red Hook à Brooklyn, a confirmé la police mardi.

Plus de 140 pompiers auraient été sur les lieux de l’entrepôt Erie Basin Auto Pound sur Columbia Street, deux heures après le premier signalement de l’incendie. Une explosion a déclenché un effondrement partiel du bâtiment, forçant certaines unités à battre en retraite, et des responsables du FDNY ont déclaré aux médias locaux qu’au moins huit personnes avaient été blessées, dont trois pompiers, trois techniciens EMS et deux civils.

L’incendie aurait commencé sur une étagère de stockage avant de se propager dans l’installation de 8 000 pieds carrés, qui est l’un des cinq entrepôts que le NYPD utilise pour stocker les véhicules confisqués. Des éléments de preuve jugés trop volumineux pour tenir dans »Ordinaire» Des zones de stockage y seraient également conservées.

L’entrepôt de preuves du NYPD vient d’Epsteiner. pic.twitter.com/bHPqahwmpL — Stephen Punwasi 📉🎄🎅🏼🐈 (@StephenPunwasi) 13 décembre 2022

“L’ADN, des choses d’anciens crimes, des cambriolages, vous savez, peut-être des fusillades, nous avons aussi des preuves biologiques“, a déclaré le chef du département du NYPD, Jeffrey Maddrey, aux journalistes lors d’une conférence de presse alors que l’incendie continuait de brûler mardi après-midi.

🚨#METTRE À JOUR: L’énorme fumée d’incendie de l’entrepôt NYPD à trois alarmes peut être vue depuis l’horizon de Manhattan, à environ 7 miles de l’emplacement et apparaît actuellement sur le radar Doppler pic.twitter.com/bXXwcdKt85 – RAWSALERTS (@rawsalerts) 13 décembre 2022

L’énorme panache de fumée était visible sur le radar Doppler, et des images publiées sur les réseaux sociaux ont montré qu’il pouvait être vu à des kilomètres de Manhattan et d’autres parties de la ville.

LIRE LA SUITE: NYC ramènera les unités anti-criminalité dissoutes lors des manifestations du BLM

Incendie massif au centre de preuves du NYPD à Red Hook https://t.co/n49FYcYOWk pic.twitter.com/gHNznQq5Xo — Myles Miller (@MylesMill) 13 décembre 2022

Des responsables ont déclaré aux médias locaux que l’enfer pourrait brûler pendant des jours et ont déclaré que l’étendue des dégâts ne serait pas entièrement connue tant qu’il ne serait pas éteint.