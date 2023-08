Incendie M1: Chaos de la circulation alors que le pétrolier EXPLOSE dans les flammes sur une route très fréquentée avec des chauffeurs confrontés à de graves retards

TRAFFIC est à l’arrêt sur la M1 après qu’un camion-citerne a explosé en flammes – les conducteurs étant désormais confrontés à de graves retards.

Le pétrolier a pris feu entre les jonctions 28 et 29 dans le nord du Derbyshire à 10h55.

Les pompiers luttent contre l’incendie Crédit : meghanluton/Twitter

Un pétrolier a pris feu sur la M1

Le M1 est maintenant recouvert de mousse Crédit : Routes nationales

Maintenant, le trafic est stationnaire dans les deux sens entre les directions, après avoir été fermé par les autoroutes nationales.

Les pompiers combattent maintenant l’incendie sur la bande d’arrêt d’urgence, recouvrant la route de mousse.

Les habitants ont été invités à fermer leurs portes et fenêtres pendant que le feu est éteint.

Le service d’incendie et de sauvetage du Derbyshire a déclaré: « Nous avons actuellement quatre camions de pompiers, deux transporteurs d’eau et une unité de mousse traitant un incendie de véhicule sur la M1 en direction sud entre J29 et J28.

« La route a été fermée dans les deux sens. Veuillez éviter la zone et rechercher des itinéraires alternatifs.

« Nous recevons un grand nombre d’appels de résidents autour de Tibshelf concernant des panaches de fumée dans la région.

« Il est conseillé aux résidents à proximité de garder leurs portes et fenêtres fermées pendant que nous traitons cet incident. »