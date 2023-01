Incendie éteint à l’intérieur de la résidence UBCO

Un incendie a été éteint à l’intérieur d’une résidence du campus Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique.

L’incendie s’est déclaré à l’intérieur de la résidence Cassiar au 1337 Discovery Ave dimanche matin et s’est éteint juste avant 11 heures.

L’histoire sera mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

pompiersKelownaOkanaganUBC