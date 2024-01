Incendie en Chine : un incendie dans la province du Jiangxi tue au moins 39 personnes, deuxième tragédie impliquant des étudiants en une semaine

Hong Kong

CNN

—



Un incendie s’est déclaré mercredi dans un bâtiment à usage mixte dans le sud-est de la Chine, tuant au moins 39 personnes et en blessant neuf autres. Il s’agit du deuxième incendie meurtrier impliquant des étudiants en une semaine, ont rapporté les médias d’État.

L’incendie s’est déclaré dans le sous-sol d’un immeuble donnant sur la rue dans la ville de Xinyu, dans la province du Jiangxi, et s’est rapidement propagé aux magasins du rez-de-chaussée ainsi qu’à un centre de soutien scolaire et une maison d’hôtes au deuxième étage.

La plupart des victimes piégées par les flammes et l’épaisse fumée qui s’échappait étaient des étudiants qui suivaient des cours au centre et des personnes séjournant dans la maison d’hôtes, a indiqué Xinhua.

Une enquête préliminaire a révélé que l’incendie avait été provoqué lors d’une rénovation inappropriée d’une installation de stockage frigorifique au sous-sol, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua. Douze personnes ont été arrêtées, a indiqué l’agence.

La tragédie est survenue quelques jours après qu’un autre incendie s’est déclaré vendredi soir dans le dortoir d’un internat de la province centrale du Henan, tuant 13 enfants de troisième année. Les autorités n’ont pas révélé la cause de cet incendie.

Des images du dernier incendie circulant sur les réseaux sociaux chinois montrent des gens sautant par la fenêtre du deuxième étage et atterrissant sur un matelas posé dans la rue avec l’aide de la police.

D’autres sont vus descendant une échelle au coin du bâtiment alors qu’une épaisse fumée noire s’échappe du bâtiment et engloutit le ciel au-dessus de la rue.

Xinhua/Shutterstock L’incendie s’est déclaré dans les sous-sols de l’immeuble.

Zhou Mi/AP Le feu s’est rapidement propagé au rez-de-chaussée et au deuxième étage.

« Il y avait trop de fumée et les gens (au deuxième étage) ne savaient peut-être pas où brûlait le feu. Ils auraient pu penser que l’escalier était en flammes et n’ont pas osé y courir”, s’est échappé d’un cybercafé au rez-de-chaussée. a déclaré au quotidien d’État Beijing Daily.

Un autre témoin a déclaré à Cover News, un média public, que de nombreux étudiants se trouvaient au centre de tutorat lorsque l’incendie s’est déclaré.

« J’ai vu que la plupart de ceux qui s’en sont sortis étaient des étudiants, âgés d’environ 19 ou 20 ans. Certains se sont échappés d’eux-mêmes et d’autres ont été secourus par les pompiers », a déclaré le témoin.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a publié une déclaration au sujet de l’incendie, soulignant qu’il s’agissait d’une autre tragédie majeure en matière de sécurité survenue récemment et appelant à une « réflexion approfondie ».

Xi a exhorté toutes les autorités gouvernementales à « tirer les leçons en profondeur », à « enquêter attentivement sur les risques et dangers cachés » en matière de sécurité de la production et à « freiner résolument la fréquence des divers accidents de sécurité pour garantir la sécurité des vies et des biens des personnes et la stabilité sociale globale », selon à Xinhua.

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires.

