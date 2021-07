Incendie d’une usine chimique en Thaïlande ; les problèmes de santé demeurent

Les autorités ont ordonné l’évacuation d’une zone de 5 kilomètres (3 miles) autour de l’usine de fabrication de mousse et de granulés de plastique, près de l’aéroport principal de Bangkok, alors que l’usine brûlait, en disant aux résidents d’éviter d’inhaler les vapeurs et en les avertissant que s’il était inhalé, cela pourrait provoquer des étourdissements et des vomissements, et le cancer à long terme.