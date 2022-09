Incendie d’une maison mobile tôt le matin dans le sud-est de Kelowna – Kelowna Capital News

À l’heure actuelle, la cause de l’incendie est inconnue, mais une enquête est en cours

Une maison mobile a été gravement endommagée par un incendie dans le sud-est de Kelowna ce matin.

Le service d’incendie de Kelowna (KFD) a été appelé au bloc 4300 du chemin Jaud vers 4 h 30.

Les équipages sont entrés dans la maison pour rechercher les occupants, car il n’était pas clair si quelqu’un se trouvait à l’intérieur. Il a été déterminé plus tard que personne ne se trouvait dans la résidence au moment de l’incendie.

À l’heure actuelle, la cause de l’incendie est inconnue, mais une enquête est en cours.

Quatre moteurs, un camion de brousse, une unité de commandement, une unité de sécurité, la GRC, FortisBC et BC Ambulance ont été dépêchés sur l’incendie avec 22 pompiers.

