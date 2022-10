Incendie d’une maison historique à Pandosy, Kelowna – Kelowna Capital News

Un incendie a enflammé une maison historique de la rue MacDougall à Kelowna.

Le feu s’est déclaré vers 19h30. le 20 octobre.

Plusieurs camions de pompiers ont répondu à l’incendie.

Plus à venir.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Briser Newsfire