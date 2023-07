Un ENFANT est décédé et trois autres ont été grièvement blessés après un horrible incendie dans une maison de Swansea.

Hier, les services d’urgence se sont précipités sur les lieux dans la région de Gonhill à West Cross vers 13h20.

Un enfant est mort dans un incendie à Swansea

Trois autres personnes se trouvaient dans la maison à ce moment-là, dont un enfant et une femme qui ont chacun inhalé de la fumée, et un homme qui se trouve dans un état grave à l’hôpital de Morriston.

La cause de l’incendie est inconnue à ce stade et une enquête conjointe est menée par la police et les pompiers.

L’inspecteur-détective Carl Price, de la police du sud du Pays de Galles, a déclaré: «Nos pensées vont à la famille et aux amis de l’enfant qui est décédé tragiquement dans l’incendie d’une maison à West Cross, Swansea.

«Sur les trois autres personnes qui se trouvaient dans la maison à ce moment-là, un enfant et une femme ont été inhalés par la fumée et un homme est dans un état grave à l’hôpital de Morriston. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de l’incendie. Nous tenons à remercier les membres de la communauté qui ont aidé sur les lieux et ceux qui ont fourni des informations. »