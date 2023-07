Incendie d’une maison à Cambridge: deux enfants et une femme dans la trentaine meurent et un homme se bat pour la vie après l’incendie

DEUX enfants et une femme sont morts alors qu’un homme se bat pour sa vie après un horrible incendie à Cambridge.

Les services d’urgence se sont précipités au domicile de Sackville Close, dans le quartier King’s Hedges, à Cambridge, à 1 h 08 du matin vendredi.

Deux enfants et une femme dans la trentaine sont morts dans un incendie à plat sur Sackville Close, King’s Hedges ward, Cambridge

Plus de 30 pompiers ont combattu l’incendie au rez-de-chaussée et au premier étage de la maisonnette à deux étages.

UN homme dans la trentaine a réussi à s’échapper de l’appartement avant l’arrivée des équipages, mais il a subi de graves blessures et a été transporté à l’hôpital où il reste dans un état critique.

Deux enfants, un garçon et une fille, ont été secourus mais, tragiquement, tous deux sont décédés plus tard à l’hôpital.

Une femme d’une trentaine d’années est également décédée sur les lieux.

Le commandant de secteur Stuart Smith a déclaré : « Il s’agit d’un incident dévastateur et profondément bouleversant qui touchera de nombreuses personnes. Nos pensées vont à la famille, aux amis et aux voisins de la famille. C’est juste déchirant.

«Nous savons que cela aura un impact énorme sur la communauté locale et notre équipe de sécurité incendie était dans la région pour rendre visite aux résidents hier pour fournir des informations sur la sécurité incendie et rassurer et reviendra suivant semaine.

« Un incendie comme celui-ci est l’un des incidents les plus difficiles auxquels vous pouvez assister en tant que pompier et nous veillons au bien-être de tous ceux qui ont répondu ou soutenu cet incident. »

Cllr Jenny Gawthrope Wood, maire de Cambridge, a déclaré: «Je sais que les habitants de King’s Hedges et de toute la ville partageront mon choc et mon chagrin face à la perte de vie à Sackville Close. Perdre des êtres chers dans des circonstances aussi tragiques est si terriblement difficile à supporter.

«Je sais que nos agents municipaux apporteront leur soutien partout où ils le pourront.

« Je présente mes sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes de cet événement choquant. »