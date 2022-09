Incendie d’une chambre à Black Mountain à Kelowna – Kelowna Capital News

Plusieurs camions de pompiers répondent aux rapports d’incendie d’une chambre à Black Mountain.

Une fois sur les lieux, au 1410 Mine Hill Lane, on a vu de la fumée provenant d’une chambre au sous-sol.

A 16h30, l’incendie est considéré comme « maîtrisé ».

Plus à venir.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Feu