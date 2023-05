Incendie d’une auberge de jeunesse en Nouvelle-Zélande: au moins six personnes sont mortes et 11 disparues dans l’incendie de Wellington | Nouvelles du monde

Au moins six personnes sont mortes dans un incendie dans une auberge de quatre étages en Nouvelle-Zélande.

Les responsables ont déclaré que le nombre de morts pourrait augmenter, car 11 personnes sont toujours portées disparues.

Le Premier ministre Chris Hipkins a qualifié l’incendie de « tragédie absolue » et de « situation horrible ».

L’auberge de 92 chambres offrait un hébergement à des personnes, notamment des ouvriers du bâtiment, du personnel hospitalier et des personnes purgeant des peines dans la communauté pour des délits mineurs.

Certains des résidents de l’auberge ont été décrits comme vulnérables et avaient perdu tous leurs biens dans l’incendie, a déclaré le député central de Wellington, Grant Robertson.

Selon des responsables, quelque 52 personnes ont été retrouvées. Un certain nombre ont été emmenés à l’hôpital de Wellington – un dans un état grave et quatre autres décrits comme étant dans un état modéré.

La police a fait venir des agents spécialisés de tout le pays pour enquêter sur l’incendie, dont la cause reste inconnue.

Cependant, le commandant national adjoint de Fire and Emergency NZ, Bruce Stubbs, a déclaré au New Zealand Herald que l’incendie était traité comme « suspect ».

« C’était vraiment effrayant »

L’avocate des déportés, Filipa Payne, a déclaré à Radio New Zealand qu’un certain nombre de déportés séjournaient à l’auberge et elle pense que quelques-uns d’entre eux font partie des disparus.

Tala Sili résidait à l’auberge et a raconté au média son évasion.

Il a dit: « C’était juste effrayant, c’était vraiment effrayant, mais je savais que je devais sauter par la fenêtre ou simplement brûler à l’intérieur du bâtiment. »

Simon Hanify a déclaré à la même station de radio qu’il avait vécu dans l’auberge pendant cinq mois, ajoutant qu’il y avait souvent de fausses alarmes incendie.

Malgré sa jambe blessée, il avait traversé les couloirs de l’auberge en frappant aux portes pour alerter ses colocataires.

Il a déclaré: « Quand j’ai quitté ma chambre, je pouvais sentir la fumée dans le couloir.

« Je suis allé directement vers la cuisine et il y avait de la fumée qui descendait de la cage d’escalier.

« Je viens de faire un tour de notre sol en disant: » Tout le monde dehors, celui-ci est réel. « »

Un autre habitant, Tamrat Isse Adan, a déclaré à Stuff.co.nz : « Les alarmes, elles continuent de sonner chaque semaine, deux fois, trois fois, il n’y a pas de bonne gestion là-bas. »

M. Adan s’est échappé avec juste son téléphone portable et sa veste et a déclaré qu’il ne savait pas où il allait dormir ce soir.

« Un événement tragique »

L’incendie s’est déclaré au dernier étage du Loafers Lodge juste après minuit, a indiqué la police, ajoutant que la cause de l’incendie n’est pas connue.

Le commandant des pompiers de Wellington, Nick Pyatt, a déclaré: « C’est un incendie qui ne se produit qu’une fois tous les dix ans pour Wellington – c’est le pire cauchemar pour nous.

« Il s’agit d’un événement tragique pour toutes les personnes impliquées.

« Mes sincères condoléances vont aux proches de ceux qui ont perdu la vie. »

Les pompiers étaient toujours sur les lieux mardi matin pour éteindre les petits incendies qui subsistent et évaluer structurellement le bâtiment.

Toutes les zones du bâtiment n’ont pas encore été fouillées car le toit du dernier étage s’est effondré, entraînant des débris.

Les pompiers ont déjà confirmé que le bâtiment de 92 chambres ne disposait pas de gicleurs.

Dion Bennett, commandant de district par intérim de la police de Wellington, a déclaré que des enquêteurs spécialisés et des équipes d’enquêteurs de tout le pays avaient été recrutés.

Le Premier ministre Chris Hipkins, qui a visité le site et s’est entretenu avec les secouristes, a déclaré à l’émission télévisée du petit-déjeuner AM: « C’est une tragédie absolue et c’est une situation horrible.

« Avec le temps, il y aura bien sûr un certain nombre d’enquêtes sur ce qui s’est passé et pourquoi cela s’est produit, mais pour l’instant, l’accent doit être mis sur la gestion de la situation. »

Dans des commentaires rapportés par Stuff.co.nz, la directrice de l’auberge, Marie Murphy, a déclaré que les résidents comprenaient des médecins et des infirmières de l’hôpital voisin, ainsi que des chômeurs et des travailleurs de la viande.

Elle a ajouté: « C’est très triste pour beaucoup de gens – pas seulement ceux qui ont perdu la vie, mais ceux qui ont perdu leur maison. »