Incendie d’une auberge de jeunesse à Wellington : six morts dans un incendie en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – Au moins six personnes sont mortes et 11 sont portées disparues après qu’un incendie s’est déclaré pendant la nuit dans une auberge à plusieurs étages de la capitale néo-zélandaise, dans ce que les pompiers décrivent comme leur «pire cauchemar» et une fois-en-un- événement de la décennie.

La ministre du Logement du pays, Megan Woods, a déclaré que le bâtiment avait été inspecté plus tôt cette année et répondait aux normes du code du bâtiment du pays – y compris un système d’alarme incendie autonome – bien que les autorités des incendies aient confirmé mardi qu’il n’y avait pas de gicleurs dans le bâtiment. Certains bâtiments plus anciens ne sont pas tenus par la loi d’avoir des gicleurs installés.

À ce stade, « la cause de l’incendie est inexpliquée et la police travaillera aux côtés [Fire and Emergency New Zealand] pour déterminer la cause », a déclaré la police du district de Wellington dans un communiqué.