Incendie d’un dortoir scolaire en Guyane délibérément déclenché par une étudiante bouleversée, son téléphone a été confisqué, selon un responsable | Nouvelles du monde

Un incendie qui a fait 19 morts dans un dortoir d’un lycée en Guyane a été délibérément allumé par un élève, selon un responsable.

La suspecte – qui fait partie des blessés – était bouleversée que son téléphone portable ait été confisqué, selon les enquêteurs.

Elle avait été sanctionnée par l’administrateur du dortoir pour avoir eu une liaison avec un homme plus âgé, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Gerald Gouveia.

L’étudiant aurait menacé d’incendier le dortoir et plus tard mis le feu dans une salle de bain, a-t-il ajouté.

Le feu dimanche a coûté la vie à 18 filles indigènes âgées de 12 à 18 ans qui venaient de villages reculés desservis par l’internat de la ville frontalière de Mahdia, au sud-ouest.

Un garçon de cinq ans et fils de la mère au foyer – la femme responsable du dortoir – a été la dernière victime.

La plupart des victimes sont mortes après avoir été piégées dans le bâtiment en feu, mais les équipes de pompiers ont réussi à en sauver d’autres en brisant l’un des murs.

Image:

Photo : AP



Neuf personnes restent dans un état grave à l’hôpital.

En savoir plus:

Un père « gentil et incroyable » a été percuté et tué par une voiture après s’être arrêté pour aider une famille de canards à traverser une route très fréquentée

Un tout-petit de 3 ans abat un suspect de meurtre et sa propre mère

M. Gouveia a décrit comment le feu s’est propagé dans le dortoir qui avait été verrouillé par la mère de famille pour empêcher les filles de se faufiler.

Image:

Photo : AP



Il a expliqué comment « elle a fait cela par amour » pour les filles puisque beaucoup « quittaient le bâtiment la nuit pour socialiser ».

Il a ajouté: « La mère de famille dormait à l’intérieur du bâtiment mais a paniqué et n’a pas pu trouver les bonnes clés pour déverrouiller le bâtiment de l’intérieur mais elle a réussi.

« Elle a également perdu son enfant de cinq ans dans l’incendie. »

Une enquête médico-légale doit être menée pour identifier certaines des personnes décédées sur les lieux.

Pendant ce temps, M. Goveia a déclaré que l’homme qui aurait eu la relation avec le suspect devrait être accusé de viol statutaire en raison de sa mineure.