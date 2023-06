Incendie d’un bateau de plongée en Égypte: une victime britannique nommée Christina Quinn | Nouvelles du monde

L’un des trois passagers britanniques décédés après l’incendie d’un bateau de plongée en Égypte a été nommé.

Christina Quinn, 58 ans, était directrice générale de St Luke’s Hospice Plymouth, et a eu une longue carrière dans le NHS.

Un porte-parole de sa famille a déclaré: « C’est avec une grande tristesse que nous confirmons la mort tragique de Christina Quinn en Égypte.

« Elle était une sœur, une fille, une épouse, une tante, une amie et un rock pour beaucoup. Elle nous manquera au-delà des mots.

« Nous demanderions la confidentialité à ce moment. »

Le président des administrateurs de St Luke, Charles Hackett, a déclaré: « Christina était incroyablement passionnée par St Luke et sa place au cœur de la communauté qu’elle dessert, et nous sommes dévastés de perdre sa chaleur, sa sagesse et son leadership. »

M. Hackett a décrit le temps passé par Mme Quinn à l’hospice, après avoir été bénévolement pendant six ans présidente du conseil d’administration de St Luke.

Là, elle a gagné « le respect, la confiance et l’appréciation de ses collègues », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « Christina nous manquera énormément et nos pensées vont à sa famille et à ses amis proches en ce moment tragique. »

Douze touristes ont été secourus du navire à Marsa Alam, qui, selon les autorités locales, transportait 15 passagers britanniques, 10 membres d’équipage et deux guides.

Les autorités ont déclaré que les premiers rapports suggéraient que l’incendie était dû à un défaut électrique.

Une enquête complète sur la cause de l’incendie doit être menée par la police et les autorités locales.