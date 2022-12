Incendie d’un appartement à Urumqi: les familles ouïghoures demandent des réponses à l’incendie qui a déclenché les manifestations en Chine

Hong Kong

CNN

—



Pendant plus de cinq ans, Sharapat Mohamad Ali et son frère Mohamad n’ont pas pu contacter leur famille dans l’extrême ouest de la Chine, où le gouvernement a été accusé d’incarcérer jusqu’à 2 millions de musulmans ouïghours et d’autres minorités ethniques dans des camps d’internement.

Ils pensent que leur père et leur frère font partie des personnes détenues dans la région du Xinjiang et sont donc depuis longtemps prévenus des mauvaises nouvelles. Mais quand ils ont finalement reçu des nouvelles de leur famille vendredi, c’était encore pire qu’ils n’auraient pu l’imaginer.

Des amis les ont alertés sur des images de médias sociaux montrant les corps de leur mère, Kamarnisahan Abdulrahman, et de leur sœur Shehide, âgée de 13 ans, décédée avec trois de leurs autres frères et sœurs lorsqu’un incendie a ravagé un immeuble à Urumqi, dans le Xinjiang. capitale, le 24 novembre.

“J’ai appris la terrible nouvelle de ma famille sur les réseaux sociaux”, a déclaré Sharapat, 25 ans, à CNN en larmes lors d’un appel vidéo depuis la Turquie, où elle et son frère ont déménagé pour étudier début 2017.

“Ma mère était une femme tellement merveilleuse, elle aimait aider les gens”, a ajouté son frère.

La tragédie a été imputée à un verrouillage de Covid-19 qui semble avoir entravé à la fois les efforts des services de secours pour entrer dans le bâtiment et ceux des résidents essayant de fuir – et a été le catalyseur des manifestations qui ont balayé plusieurs villes chinoises le week-end alors que les gens ont exprimé leur colère face à la politique zéro-Covid intransigeante du gouvernement.

La stratégie, qui repose sur des tests de masse, des verrouillages et un suivi numérique pour éradiquer les épidémies, n’a pas réussi à contenir des variantes plus contagieuses alors que la Chine s’accroche à son approche draconienne longtemps après que le reste du monde a largement évolué.

À Urumqi, qui compte près de 4 millions d’habitants, un verrouillage strict de Covid a été imposé depuis août, la plupart des habitants étant interdits de quitter leur domicile pendant plus de 100 jours.

L’agence de presse publique chinoise Xinhua a affirmé que l’incendie avait tué 10 personnes et en avait blessé neuf, mais les rapports des résidents locaux suggèrent que le bilan réel est bien plus élevé.

Un jour après l’incendie, les responsables du gouvernement local d’Urumqi ont nié que les politiques Covid de la ville étaient à blâmer pour les décès, ajoutant qu’une enquête était en cours.

Pendant ce temps, les gouvernements locaux et centraux ont largement évité de reconnaître directement les manifestations.

Samedi, le gouvernement d’Urumqi a déclaré qu’il faciliterait le verrouillage “par étapes”, suggérant que c’était parce qu’il avait “essentiellement éliminé les cas de Covid” – bien que la ville continue d’enregistrer environ 100 cas par jour.

Lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Pékin, Zhao Lijian, a déclaré que la Chine “avait apporté des ajustements” à sa politique Covid “en fonction des réalités sur le terrain”.

Un jour plus tard, il a répondu à une question sur l’arrestation et le passage à tabac d’un journaliste de la BBC lors d’une manifestation à Shanghai en disant que la police avait “demandé aux personnes qui s’étaient rassemblées à un carrefour de partir”. Le comité du Parti communiste au pouvoir sur la sécurité intérieure a également fait une référence indirecte aux « forces hostiles » qu’il a suggérées responsables de la déstabilisation de l’ordre social.

Cette semaine, une forte présence policière a découragé les manifestants de se rassembler, tandis que les autorités de certaines villes ont adopté des tactiques de surveillance utilisées auparavant dans le Xinjiang pour intimider ceux qui descendaient dans la rue.

Alors que l’appareil de sécurité chinois étouffe la dissidence, les familles des victimes des incendies exigent des réponses.

Le neveu de Kamarnisahan Abdulrahman, Abdul Hafiz, qui vit en Suisse, a déclaré que les autorités chinoises avaient « laissé des gens sans défense dans une situation dangereuse ».

“Je veux tenir la Chine responsable de cette tragédie”, a-t-il déclaré. “Nous souffrons tous beaucoup.”

À près de 3 000 miles de là, à Istanbul, où se trouve une importante diaspora ouïghoure, des proches tentent toujours de reconstituer exactement ce qui s’est passé dans le district de Tengritagh à Urumqi – connu sous le nom de Tianshan en chinois.

Ali Abbas, un Ouïghour qui a quitté le Xinjiang en 2017, est propriétaire de l’appartement au 15e étage où l’incendie s’est déclaré.

Il a déclaré à CNN au téléphone depuis la Turquie que l’incendie avait été déclenché par une panne électrique lorsque la tablette de sa petite-fille était en charge. Le feu s’est propagé rapidement dans la maison, qui était remplie de meubles en bois, malgré les tentatives de sa fille et de leur voisin d’éteindre les flammes.

Abbas, 54 ans, a déclaré que le personnel de la communauté du bâtiment est alors arrivé et leur a ordonné d’évacuer, les accompagnant hors du bâtiment par l’ascenseur.

Mais peu de temps après, l’électricité du bâtiment a été coupée et l’ascenseur a cessé de fonctionner.

Abbas a déclaré qu’en vertu des règles de verrouillage, les ménages où quelqu’un avait été testé positif au cours du mois dernier étaient enfermés à l’intérieur de leurs maisons. Les personnes d’autres ménages ont pu quitter leur appartement, mais ne pouvaient pas quitter le bâtiment lui-même sans l’aide des travailleurs communautaires.

Le tabloïd chinois géré par l’État, le Global Times, a rapporté qu’un responsable local à Urumqi a nié que les portes du bâtiment étaient verrouillées, affirmant que “les résidents ont été autorisés à sortir de manière échelonnée depuis le 20 novembre”. Au lieu de cela, il a accusé les résidents d’être “incapables de se protéger car ils ne connaissaient pas les sorties de sécurité”.

Alors que l’incendie se propageait vers le haut, les résidents piégés aux étages supérieurs ont lancé des appels désespérés à l’aide sur l’application de messagerie chinoise WeChat, une femme laissant des messages vocaux disant que sa famille manquait d’oxygène. Les travailleurs communautaires ont répondu, disant aux gens de se couvrir la bouche avec des serviettes humides jusqu’à l’arrivée des services d’urgence.

Mais cette aide est venue trop tard pour certains.

Une vidéo des conséquences de l’incendie partagée sur Douyin – la version chinoise de TikTok – montre des travailleurs en combinaison de matières dangereuses inspectant une scène de dévastation noircie.

“Ce qui est arrivé à mes voisins est vraiment un grand désastre”, a déclaré Abbas en s’effondrant. «Je voudrais exprimer ma sincère tristesse à tous les Ouïghours, à tous ces êtres chers qui ont perdu des membres de leur famille. Je demande sincèrement leur pardon.

Mais pour les familles de ceux qui ont péri, le blâme de cette tragédie ne repose pas simplement sur une panne électrique.

Au contraire, disent-ils, c’est la politique pandémique qui a entravé une évacuation efficace du bâtiment.

“(Ma famille) a été victime de la politique zéro Covid du gouvernement chinois”, a déclaré Abdul Hafiz, 27 ans. “Même les portes des maisons étaient verrouillées de l’extérieur. Au moins, si ma famille avait pu sortir par la porte ou sur le toit de l’immeuble pour se sauver, ils auraient survécu.

Les familles disent également que le sauvetage aurait dû être plus rapide car la caserne des pompiers et l’hôpital local ne sont qu’à quelques centaines de mètres du bâtiment.

Xinhua a rapporté que l’incendie s’était déclaré jeudi vers 19h49 heure locale et s’était éteint près de trois heures plus tard vers 22h35.

Des vidéos montrent le camion de pompiers visant un jet d’eau vers le bâtiment, mais étant trop loin pour atteindre l’incendie – apparemment en raison des restrictions de verrouillage au niveau de la rue.

Un responsable local d’Urumqi a reconnu que le camion de pompiers ne pouvait pas s’approcher suffisamment du bâtiment, mais a déclaré que c’était parce que “la route menant au bâtiment était occupée par d’autres véhicules”.

Sharapat, dont la mère et les frères et sœurs étaient au 19e étage, a déclaré que sa famille avait succombé à la fumée toxique.

“Le feu a commencé au 15ème étage et il a empoisonné les membres de ma famille à cause de la fumée”, a-t-elle déclaré. “Le gouvernement n’a pas arrêté le feu à temps.”

Sharapat et d’autres pensent également que l’appartenance ethnique des victimes a joué un rôle dans leur mort. Alors que la Chine a utilisé des stratégies de verrouillage similaires dans d’autres parties du pays – avec des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrant des personnes enfermées chez elles par des barres soudées et des fils métalliques – ils estiment que le verrouillage à Urumqi a été inhabituellement sévère. Ils pensent également que si l’incendie n’avait pas eu lieu dans un quartier ouïghour, les efforts de sauvetage auraient été plus rapides.

L’incendie du Xinjiang a été couvert dans les médias d’État et des vidéos se sont également propagées sur les réseaux sociaux, alimentées en partie par le malaise suscité par les restrictions de Covid.

CNN a envoyé une demande détaillée aux autorités chinoises demandant si les mesures et politiques de Covid envers la population des minorités ethniques étaient responsables de ce qui s’est passé. Aucune réponse n’a été reçue.

Les décès à Urumqi ont non seulement alimenté les manifestations dans les villes de Chine continentale, mais ont également suscité une vague de colère de la part des familles ouïghoures qui disent souffrir depuis des années de la politique chinoise.

Les États-Unis et d’autres nations ont décrit les actions et les camps du gouvernement chinois au Xinjiang comme constituant un génocide. La Chine nie le génocide ou toute violation des droits de l’homme au Xinjiang. Il insiste sur le fait que les camps sont professionnels et conçus pour lutter contre l’extrémisme religieux.

Mais CNN a parlé à des dizaines de Ouïghours et d’autres minorités au cours des cinq dernières années, ainsi qu’à un ancien policier chinois devenu lanceur d’alerte. Leurs rapports sur les camps du Xinjiang incluaient la torture, la violence sexuelle et l’endoctrinement.

Leurs familles qui ont été laissées à la maison ont déclaré avoir été soumises à des séparations familiales forcées, à la surveillance de leurs communications avec des proches à l’étranger et à des fonctionnaires agissant en tant que «parents» placés chez eux pour surveiller leur comportement.

Une précédente enquête de CNN a révélé que des personnes étaient envoyées dans les camps pour de prétendues “infractions” comme avoir trop d’enfants ou montrer des signes de musulman – comme ne pas boire d’alcool ou avoir une longue barbe.

Les frères Sharapat et Mohamad pensent que la raison pour laquelle leur père et leur frère n’étaient pas à la maison lorsque l’incendie s’est déclaré est qu’ils se trouvent actuellement dans l’un des camps.

CNN a demandé au gouvernement chinois des détails sur le sort des deux hommes.

Ni Sharapat ni Mohamad ne se sentent en sécurité pour rentrer chez eux, craignant d’être eux aussi emmenés. Lorsqu’ils ont quitté le Xinjiang début 2017, le plus jeune de leurs six frères et sœurs, Nehdiye, 5 ans, mort dans l’incendie, n’était pas encore né.

“Nous voulons assister aux funérailles des membres de notre famille, mais si nous rentrons maintenant, la Chine nous mettra en prison ou même nous torturera”, a déclaré Mohamad, 22 ans.

Parallèlement à la répression des Ouïghours, un grand nombre de Han – qui représentent la grande majorité de la population chinoise continentale – se sont installés dans le Xinjiang, encouragés à s’y installer par les politiques gouvernementales leur offrant des opportunités commerciales, des logements abordables et une fiscalité avantageuse. Stratégies.

Cela a alimenté les tensions ethniques qui ont été aggravées par la perception de nombreux Ouïghours que les communautés chinoises Han ont bénéficié de leur sort.

Pékin a affirmé que la stratégie économique du Xinjiang est conçue pour promouvoir la réduction de la pauvreté dans la partie la plus pauvre de la Chine.

En septembre 2021, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré que les politiques dans la région étaient “tout à fait correctes” et “doivent être respectées à long terme”, ajoutant que “le sentiment de gain, de bonheur et de sécurité” parmi tous les groupes ethniques avait augmenté.

Après l’incendie d’Urumqi, des Chinois Han de tout le pays ont participé à des veillées organisées pour les victimes. Mais pour de nombreux membres de la population ouïghoure, traumatisés par des années de brutalité et d’oppression, il s’agissait d’une manifestation de solidarité qui est venue trop peu, trop tard.

“Je ne pense pas que le peuple chinois proteste pour nous”, a déclaré Abdul Hafiz. “Ils le font pour leurs propres intérêts.”

« Depuis 2016, des millions de personnes ont été détenues dans des camps », a déclaré Hafiz. “A cette époque, ils ne se sont pas levés, ils n’ont pas aidé et ils ont même nié.”