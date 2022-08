Incendie du pont de Londres: le chaos des voyages alors qu’un incendie massif oblige la gare à fermer avec les habitants invités à garder les fenêtres et les portes fermées

Un incendie MASSIF a forcé la gare de London Bridge à FERMER – provoquant le chaos des voyages pour des milliers de personnes.

Environ 70 pompiers se sont précipités pour s’attaquer à l’enfer après son éruption dans les arches de la voie ferrée à Southwark, dans le sud de Londres.

Un incendie a forcé la gare de London Bridge à FERMER – provoquant le chaos des voyages pour des milliers de personnes 1 crédit

Environ 70 pompiers se sont précipités pour affronter l’enfer Crédit : fourni

Des Britanniques terrifiés ont été vus fuyant les flammes Crédit : Talk TV

Les flammes se sont ensuite propagées à un parking voisin mettant le feu à deux voitures électriques.

Les habitants vivant à proximité de l’incendie ont été invités à garder leurs fenêtres et leurs portes fermées en raison d’une “épaisse fumée”.

La gare de London Bridge et d’autres bâtiments proches de l’incendie ont été évacués alors que des Britanniques terrifiés ont été vus fuyant les flammes.

La cause de l’incendie n’est pas connue pour le moment, ont confirmé les pompiers de Londres.

Southeastern Railway – qui opère à partir des gares de Waterloo et de London Bridge – a confirmé que toutes les routes passant par London Bridge sont interrompues.

Des trains ont été détournés vers d’autres gares.

L’étudiante locale Lauren Chopin vit dans un appartement à deux minutes à pied de l’incendie et a déclaré qu’elle devait porter un masque dans son appartement en raison des émanations.

“Il y a beaucoup de fumée dans Union Street et dans les rues avoisinantes, il y a de nombreux pompiers qui tentent d’éteindre le feu”, a déclaré le jeune homme de 20 ans.

“Cela ralentit parfois et la fumée devient plus blanche, pour être suivie d’une autre énorme bouffée de fumée noire… nous avons fermé toutes les portes et fenêtres pour limiter la quantité de fumée qui entre.”

Le commandant de la station des pompiers de Londres, Wayne Johnson, a déclaré depuis les lieux: “L’incendie produit une épaisse fumée et il est conseillé à ceux qui vivent ou travaillent dans la région de garder leurs fenêtres et leurs portes fermées.

“Les trains à destination et en provenance de London Bridge sont touchés et plusieurs bâtiments ont été évacués.”

Les pompiers de Londres ont reçu 33 appels concernant l’incendie de la part de Britanniques inquiets sur les lieux.

Les spectateurs ont pu diffuser l’incendie en direct depuis leur smartphone vers la salle de contrôle, permettant aux agents de localiser l’endroit où l’incendie s’est produit.

Southeastern Railway a écrit sur Twitter: “En raison d’un incendie à côté de la voie entre WaterlooEast et London Bridge, les services sur toutes les routes passant par London Bridge sont gravement perturbés.

“Les trains sont déviés vers d’autres terminaux de Londres ou terminés à d’autres endroits.”

Un porte-parole du London Ambulance Service a déclaré: “Nous avons été appelés à 9 h 45 ce matin (17 août) pour signaler un incendie à Union Street, Southwark.

“Nous avons envoyé un certain nombre de ressources sur les lieux, notamment un agent d’intervention en cas d’incident et des ambulanciers paramédicaux de notre équipe d’intervention en zone dangereuse.

“Il n’y a pas de patients jusqu’à présent, mais nous restons en attente, soutenant nos collègues des pompiers de Londres.”

D’énormes nuages ​​de fumée s’élevaient dans le ciel Crédit : Soleil Vidéo