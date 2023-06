Incendie d’Oldham: une femme de 42 ans meurt dans un incendie alors qu’un brasier éclate à l’intérieur d’une maison – avec des voisins forcés de fuir leur maison

UNE FEMME est décédée dans l’incendie d’une maison après qu’un brasier a éclaté – avec des voisins forcés de fuir leurs maisons.

L’homme de 42 ans, qui reste anonyme, est décédé samedi dans l’incendie d’Oldham près de Manchester.

Un incendie de maison a tué une femme à Oldham

Les personnes vivant à proximité ont été informées qu’elles devaient quitter leur domicile après que les pompiers se sont précipités sur les lieux à 16h10.

Il pourrait s’écouler des jours avant que les résidents ne rentrent chez eux après avoir été évacués dans des logements sociaux.

La cause de l’incendie meurtrier est pour l’instant inconnue, mais les pompiers sont restés sur place pendant la nuit.

Un voisin a déclaré au Manchester Evening News avoir appelé le 999 après avoir entendu quelqu’un crier à l’aide.

Ils ont dit : « La porte était ouverte et nous avons vu de la fumée partout.

Un autre voisin a déclaré que la fumée « s’est propagée le long des maisons, nous essayions juste de faire sortir les gens ».

Ils ont ajouté que la fumée s’était échappée pour la première fois lorsqu’un voisin avait tenté d’abattre la porte de la maison en flammes.

Jean-Pierre Helliwell de GMFRS a déclaré: « Les pensées et les plus sincères condoléances de tout le monde au service d’incendie et de sauvetage du Grand Manchester vont à la famille, aux amis et aux proches.

« Nos équipes restent sur les lieux en ce moment et travaillent extrêmement dur pour éteindre l’incendie. »

Un porte-parole du GMFRS a ajouté que les pompiers ont fait « de bons progrès dans l’extinction de l’incendie et mènent actuellement des opérations d’atténuation ».

Ils ont révélé que le feu s’était propagé entre quatre maisons.

L’inspecteur en chef Robert MacGregor a déclaré: « Au nom de GMP, j’adresse mes condoléances aux proches de la femme qui est malheureusement décédée.

« Des enquêtes sont en cours pour établir la cause de l’incendie et elles seront tenues à jour.

« Un certain nombre de résidents restent déplacés de leurs maisons mais ont reçu un logement alternatif par le conseil d’Oldham.

« Nous travaillons avec des agences partenaires pour les ramener chez eux en toute sécurité et dans les meilleurs délais. »

Toute personne ayant des informations doit contacter la police au 101 en citant le 2564 du 24/06/2023.