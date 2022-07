Incendie de Wrotham Park: des images incroyables montrent une maison majestueuse brûlée avec des craintes que le tournage de Bridgerton ne soit plongé dans le chaos

FIRE ENGINES se sont précipités vers une demeure seigneuriale qui a joué dans Bridgerton et The Crown après qu’un incendie massif s’est déclaré hier après-midi.

Des flammes ont pu être vues s’élever au-dessus du domaine de Wrotham Park à South Mimms, Hertfordshire, à 15 h 34 mercredi – et plus de 10 équipes de pompiers se sont précipitées sur les lieux.

Wrotham Park Hertfordshire était en feu hier après-midi Crédit : CJS Helicopters

Plus de 10 équipes de pompiers se sont précipitées sur les lieux Crédit : CJS Helicopters

Les fans de drames d’époque sont terrifiés à l’idée que l’incident survenu sur le plateau de tournage époustouflant – le Aubrey Hall fictif de Bridgerton – pourrait ralentir la production de leur série préférée.

L’incendie survient juste une semaine après que Netflix a annoncé que la production de la troisième saison de Bridgerton était en cours dans un lieu non divulgué.

De la fumée s’est élevée au-dessus de la maison de campagne historique alors qu’une dépendance près de la maison principale a été engloutie par le feu.

Un bâtiment en brique d’un étage utilisé comme écurie a pris feu, mais il n’y a heureusement pas eu de victimes.

Heureusement, la demeure seigneuriale étoilée et d’autres propriétés à proximité des écuries sont restées intactes.

Les pompiers du Hertfordshire Fire and Rescue et des pompiers de Londres ont réussi à maîtriser l’incendie mais sont restés sur place hier soir.

L’incident a été déclaré terminé aux premières heures de la matinée.

Keith Harland, commandant de groupe du service d’incendie et de sauvetage du Hertfordshire, a déclaré: «Les équipes du service d’incendie et de sauvetage du Hertfordshire et des pompiers de Londres ont travaillé très dur pour réussir à contenir l’incendie et l’empêcher de se propager au bâtiment principal, ce qui était notre principale préoccupation. .

“Grâce à l’excellent travail d’équipe des nombreux équipages impliqués, le feu a été éteint et il n’y a pas eu de victimes.”

L’impressionnant domaine anglais de 17 acres est un favori familier pour les fans de drames d’époque.

Les accros de Bridgerton reconnaîtront Wrotham Park Estate comme Aubrey Hall, l’évasion champêtre de la famille principale, dans le corsage torride.

Le beau paysage figurait dans une grande partie de la deuxième série, où les Bridgertons ont organisé une soirée country pour la société londonienne dans leur maison ancestrale.

Hier matin, avant que l’incendie ne se déclare, le réalisateur et producteur exécutif de Bridgerton a publié sur Instagram des photos que les fans croyaient être l’emplacement d’Aubrey Hall.

Il a partagé un poste de son fauteuil de directeur sur une propriété de campagne où paissaient des moutons, bien qu’il n’ait inclus aucun détail sur son emplacement ou la production sur laquelle il travaille.

La légende disait: “Les journées de tournage chargées nécessitent une table pour une personne pendant le déjeuner sur place. Et pas un mauvais emplacement pour cela. #directorsescape #30minpeace”.

Netflix a confirmé que la troisième saison de l’émission était officiellement de retour avec une vidéo ludique sur Twitter le 20 juillet.

Et des prédictions ont été faites pour que la série débarque sur les écrans en 2023.

Wrotham Park Estate a également joué dans le succès à succès Downton Abbey et le drame Netflix méga-populaire, The Crown.

En plus de ces succès retentissants, la propriété a honoré le grand écran plus de 60 fois.

Des films tels que Kingsman: The Secret Service, Bridget Jones’s Diary, Jane Eyre, Gosford Park, Sense & Sensibility et The Riot Club ont également été tournés à Wrotham.

La maison néo-palladienne a été ouverte en 1754 comme l’une des plus grandes maisons privées à proximité de la capitale.

Juste au sud de Potters Bar, la propriété est à seulement 17 miles de Hyde Park Corner dans le centre de Londres.

En fait, le domaine a déjà été dévasté par un incendie en 1883, bien que sa lente combustion signifiait que son contenu était en grande partie sauvé et que les intérieurs pouvaient retrouver leur ancienne gloire.

Les flammes ont englouti une dépendance près de la maison principale Crédit : CJS Helicopters