Incendie de Wolverhampton: les habitants évacués et les routes fermées alors qu’un énorme incendie devient rouge ciel avec 100 pompiers se précipitant sur les lieux

Les RÉSIDENTS ont été évacués et les routes fermées après qu’un énorme incendie a ravagé une usine abandonnée avec 100 pompiers luttant contre l’incendie.

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux à Lower Horseley Fields à Wolverhampton juste après 21 heures hier.

L’incendie d’une usine désaffectée a été déclaré incident majeur par les pompiers Crédit : Alamy

Une centaine de pompiers ont combattu l’incendie qui s’est déclaré lundi soir Crédit : Alamy

Des photos et des images dramatiques de l’incendie capturent l’ampleur de l’incendie et il a été déclaré incident majeur vers 22 heures.

Le feu était si important que les rapports disent qu’il a été vu à 15 miles de là dans le Shropshire.

Un homme qui vit à Barr Beacon, à 11 miles de là, a appelé BBC WM pour signaler avoir vu “une grosse boule de feu monter” et “de grandes flammes”.

Une femme du quartier Bradmore de la ville a déclaré à la station de radio : “Le ciel est rouge”.

Un communiqué des pompiers a déclaré: “Quatre camions de pompiers ont d’abord répondu.

“Notre réponse a été rapidement augmentée en raison de l’ampleur de l’incendie, et nous avons maintenant plus de 20 de nos appareils en service.

“Deux plates-formes hydrauliques sont également utilisées alors que nos équipes continuent de lutter contre l’incendie.”

Le service d’incendie a déclaré qu’il s’agissait d’un incident majeur en raison de «l’ampleur de l’incident et de sa proximité avec la voie ferrée et les maisons à proximité».

Les pompiers, la police de Wolverhampton et le service d’ambulance ont exhorté les habitants à garder leurs fenêtres et leurs portes fermées.

A 23h10, les pompiers ont déclaré: “Tous les trains à proximité ont été arrêtés et une évacuation complète du site a eu lieu.

“Nos équipes s’attaquent à l’incendie sous plusieurs angles, et nous avons plus de 100 pompiers présents.

“Notre unité de pompage à haut volume (HVP) pompe l’eau d’un canal voisin.”

“Des collègues de Network Rail utilisent leur drone à imagerie thermique pour nous fournir une vue aérienne de l’incident, afin d’éclairer les décisions opérationnelles”, poursuit le communiqué des pompiers.

Les résidents locaux ont commencé à être évacués après minuit en raison de la grande quantité de fumée.

“Les efforts pour lutter contre l’incendie se poursuivent, alors que les équipes s’efforcent de créer un pare-feu pour empêcher toute nouvelle propagation”, indique un communiqué.

“En raison de la quantité de fumée, une zone d’évacuation est en cours d’aménagement pour les riverains.

“Avec l’aide du conseil de Wolverhampton, le transport est en cours d’organisation pour que les résidents soient évacués vers deux centres de loisirs à proximité.”

La police de Wolverhampton et le West Midlands Ambulance Service ont également confirmé qu’ils soutenaient les pompiers dans leurs efforts pour maîtriser l’incendie.

“Des fermetures de routes sont en place et nous avons besoin que les gens restent à l’écart de la zone”, ont déclaré les flics dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Dans une mise à jour du service d’incendie des West Midlands ce matin, il a déclaré qu’il avait encore cinq camions de pompiers et un certain nombre d’autres appareils sur les lieux et qu’il cherchait à “conduire l’incident à une conclusion sûre”.

National Rail a déclaré que les usagers des chemins de fer voyageant dans la région devraient s’attendre à des retards allant jusqu’à une heure tout au long de mardi.

Les automobilistes ont été invités à éviter la zone et à prévoir du temps supplémentaire pour leurs trajets.

L’incendie était si grand qu’il a été vu à 15 miles dans le Shropshire Crédit : Alamy