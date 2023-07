Incendie de Westclox causé par un incendie sans surveillance derrière le bâtiment, déclare le chef des pompiers du Pérou – Shaw Local

Un incendie sans surveillance derrière Westclox a provoqué l’incendie du bâtiment vendredi qui a amené plusieurs services d’incendie de toute la vallée de l’Illinois, a déclaré le chef des pompiers du Pérou, Jeff King.

King a remercié les plusieurs services d’incendie qui ont répondu après l’activation d’une quatrième alarme du système d’alarme de la boîte d’aide mutuelle. L’incendie a été maîtrisé en moins de deux heures, le premier appel ayant été reçu vendredi à 20h19. Toutes les unités avaient dégagé les lieux à 22h57

« Je tiens à remercier la police péruvienne, l’EMS, les travaux publics, la répartition régionale de la vallée de l’Illinois et tous les services d’incendie, les services de police et l’EMS qui ont répondu à cet incendie », a déclaré King. « Sans toute votre aide, cet incendie aurait pu être pire et nous aurions pu perdre tout le bâtiment. »

Au lieu de cela, c’était comme d’habitude samedi. Fire on Fifth, une pizzeria à Westclox, a ouvert ses portes à 11 heures comme il l’a annoncé sur sa page Facebook vendredi soir. Star Union Spirits a également annoncé que son activité n’avait pas été affectée par l’incendie. Aucune des entreprises du côté nord du bâtiment n’a été touchée par l’incendie, a déclaré le maire du Pérou, Ken Kolowski.