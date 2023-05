Incendie de Wellington: jusqu’à 10 morts et 11 disparus après l’éruption d’un incendie à l’auberge et les habitants craignent « qu’il ait été déclenché délibérément »

Jusqu’à 10 personnes sont mortes et jusqu’à 11 sont portées disparues après qu’un incendie a ravagé une auberge de jeunesse en Nouvelle-Zélande.

L’incendie d’horreur a éclaté dans une auberge de quatre étages – principalement utilisée par le gouvernement pour héberger des déportés – dans le centre de Wellington la nuit dernière.

On pense que jusqu’à 10 personnes sont mortes dans l’incendie de l’auberge Crédit : NZ Herald

11 personnes sont toujours portées disparues Crédit : NZ Herald

On pense que l’incendie s’est déclaré au dernier étage de l’auberge Crédit : NZ Herald

Les services d’urgence ont été appelés à l’auberge Loafers Lodge juste avant 00h30, heure locale Crédit : NZ Herald

Les services d’urgence ont été appelés à l’auberge Loafers Lodge juste avant 00h30, heure locale, où un incendie s’était déclaré au dernier étage, rapporte le New Zealand Herald.

Un chef des pompiers a décrit l’incendie d’horreur comme son « pire cauchemar ».

Les habitants craignent que l’incendie n’ait été déclenché délibérément.

Wellington Free Ambulance a soigné 15 personnes sur les lieux et cinq personnes ont été secourues du toit, selon un reportage de TVNZ.

On pense que certaines personnes ont sauté des fenêtres pour échapper à l’incendie.

Une source a déclaré au Herald qu’il y avait des morts à tous les étages du bâtiment. Les flics disent que jusqu’à dix personnes sont mortes alors que 52 ont été secourues.

Au moins 20 camions de pompiers étaient sur les lieux à 4 heures du matin, heure locale, avec jusqu’à 90 pompiers combattant ce que le directeur du district d’incendie et d’urgence de Wellington, Pyatt, a déclaré un « incendie qui ne se produit qu’une fois tous les dix ans ».

Le Premier ministre du pays, Chris Hipkins, a déclaré qu’il comprenait que six personnes avaient été confirmées mortes, mais qu’il pourrait y avoir plus de morts, tandis que les autorités affirment que 11 personnes n’ont pas été retrouvées.

M. Hipkins a décrit l’incendie comme une « situation tragique ».

Il a confirmé que le bâtiment n’avait pas de gicleurs mais respectait les réglementations locales en matière de construction.

L’inspecteur Dean Silvester, commandant de la région de Wellington, a déclaré que la principale priorité de la police était de savoir combien de personnes vivaient dans le bâtiment au moment de l’incendie.

M. Pyatt a déclaré que 52 personnes ont été retrouvées dans le bâtiment, et qu’un certain nombre de personnes sont toujours portées disparues.

L’auberge peut accueillir 92 personnes bien qu’il ne soit pas clair combien de personnes se trouvaient à l’intérieur du bâtiment à l’époque.

Selon le Herald, il y a des spéculations selon lesquelles le feu pourrait avoir été allumé délibérément.

« INCENDIE UNE FOIS EN UNE DÉCENNIE »

M. Pyatt a déclaré: « C’est notre incendie unique en dix ans pour Wellington.

« Je peux malheureusement signaler qu’il s’agira d’un incident multi-mortel.

« Nos pensées en ce moment vont aux familles de ceux qui ont péri et à nos équipages qui ont vaillamment sauvé ceux et tenté de sauver ceux qu’ils n’ont pas pu.

« C’est notre pire cauchemar. Ce n’est pas pire que ça.

« NOTRE PIRE CAUCHEMAR »

Le maire de Wellington, Tory Whanau, a déclaré que c’était « notre pire cauchemar ».

Elle a déclaré à l’émission Breakfast de TVNZ: « Je suis dévastée. J’ose dire que ça a été un choc pour le système – quelques minutes très émouvantes avec l’équipage ici.

« Je ressens l’émotion et le remords. »

Le résident Chris a raconté comment il avait été réveillé par une alarme incendie, mais lorsqu’il est entré dans le couloir, il n’a rien vu d’anormal.

Il a dit: « Mais alors c’était le voisin [shouting] ‘feu! feu!’ et tout le couloir était rempli de fumée.

Chris s’est alors précipité pour récupérer son téléphone.

Il a ajouté: « Je pensais alors » qu’est-ce que je prends d’autre « , mais ensuite c’était comme » ah, f ** k, je sors d’ici.

Il attrapa son chapeau en sortant avant de tomber au sol et de ramper hors de sa chambre, vers les escaliers.

Cependant, au moment où Chris avait quitté sa chambre, la fumée avait déjà rempli le bâtiment.

‘DROITE EFFRAYANT’

Chris a déclaré: « C’était difficile de ramper car [there’s] seulement autant d’espace aérien au sol. C’était carrément effrayant.

Warren Holdaway, un résident de l’auberge, a déclaré que l’une des choses les plus déchirantes était la perte de la communauté.

Il a déclaré: «Quoi que les gens aient dit à propos de ce bâtiment, c’était notre maison.

« Et maintenant, nous allons tous être divisés en différents motels et hôtels, et cette communauté ne sera plus jamais ensemble. »

Warren a ajouté qu’il était sorti en courant du bâtiment dès qu’il avait senti de la fumée.

Il a déclaré: « C’est un grand bâtiment et c’était juste au bout de moi quand j’ai ouvert la porte de ma chambre, je pouvais sentir la fumée.

« Il m’a fallu 15 à 20 secondes pour sortir du bâtiment d’où j’étais. Je n’étais que dans le couloir depuis une cage d’escalier. »

Il a dit qu’une autre alarme incendie s’était déclenchée plus tôt dans la soirée, mais a ajouté qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait.

Warren a ajouté: « J’habite au deuxième étage et le feu était au troisième étage, à l’autre bout du bâtiment. »

« Les pompiers et les secours arrivaient encore quand je suis sorti du bâtiment.

« Les pompiers se sont mis en place et puis les flammes ont éclaté à travers le toit, les fenêtres. »

Un homme qui vit au troisième étage a déclaré à l’émission Breakfast qu’il pensait qu’il aurait pu y avoir deux incendies dans le bâtiment.

Il a dit que lors du deuxième incendie, il avait ouvert sa porte pour voir une épaisse fumée noire et avait entendu des gens crier à l’aide.

Un résident qui se trouvait au troisième étage a déclaré que bon nombre des personnes qui vivaient aux étages supérieurs de l’immeuble étaient des personnes âgées.

Le gestionnaire immobilier de Loafers Lodge, Murray Murphy, a déclaré au Herald: «Je ne vis pas au lodge. J’ai été appelé juste après minuit à propos de l’incendie. Les pompiers sont toujours là.

« Je viens d’apprendre de source fiable qu’il y a eu plusieurs morts.

«Les locataires avaient été transférés au stade de Newtown Park, ils étaient donc tous ensemble.

« Le conseil du district de Wellington aide également ceux qui n’ont pas de famille ici à trouver un logement temporaire. »

Le directeur du district d’incendie et d’urgence de Wellington, M. Pyatt, a déclaré: «Notre personnel du centre de communication (preneurs d’appels d’urgence) qui était au téléphone avec des personnes avec lesquelles ils ont ensuite perdu le contact. Cela nous blesse profondément.“

« C’est notre incendie unique pour Wellington. »

« Il s’agit d’un événement tragique pour toutes les personnes impliquées », a-t-il déclaré.

L’avocate des expulsés Filipa Payne a déclaré que l’auberge était utilisée par le gouvernement et Prison Aid and Rehabilitation pour accueillir 501 expulsés de retour, qui ont été expulsés d’Australie par expulsion vers la Nouvelle-Zélande.

« Il y avait toute une unité familiale. C’est une horrible tragédie qui affectera les personnes qui y ont été placées à travers un système traumatisant et barbare », a-t-elle déclaré à Stuff.

« Les personnes laissées pour compte qui sont déjà vulnérables et déconnectées. »

Le conseil municipal de Wellington a déclaré que jusqu’à 50 personnes ont été temporairement relogées au stade de Newtown Park, où elles ont reçu des miches de pain, des vêtements, des serviettes et des produits d’hygiène.

Il y a des spéculations qu’il aurait pu y avoir deux incendies Crédit : NZ Herald

Le directeur du district d’incendie et d’urgence de Wellington, Nick Pyatt, a déclaré que 52 personnes avaient été prises en compte Crédit : NZ Herald

Le dernier étage de l’auberge Loafers Lodge a été gravement brûlé Crédit : AFP

Au moins six personnes sont mortes dans l’incendie Crédit : Getty